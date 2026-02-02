VSF Amern starten stark in die Rückrunde

– Foto: Stephan Horn

Die VSF Amern haben einen idealen Start in die Rückrunde hingelegt. Gegen Victoria Mennrath gewann die Mannschaft von Trainer Dennis Homann und Willi Kehrberg am Sonntagnachmittag vor heimischem Publikum mit 3:1 (1:0) und setzte sich nach anfänglichen Problemen letztlich verdient durch. Amern springt damit auf Tabellenplatz vier.

Früher taktischer Wechsel

In der Anfangsphase hatte Mennrath mehr vom Spiel. Die Gäste traten selbstbewusst auf, ließen den Ball gut laufen und kontrollierten in den ersten 30 Minuten weite Teile der Partie. Amern wirkte ungeordnet und ließ zu große Abstände zu. „Die Ordnung hat am Anfang nicht gepasst. Wir waren zu weit weg von den Gegenspielern und haben nicht gut durchgeschoben“, sagt Homann. „Das sind Dinge, die man allein durch Kommunikation verhindern kann.“

Der Amerner Trainer reagierte früh und nahm bereits in der 30. Minute einen taktischen Wechsel vor. Für Kouki Ozawa kam Malte Knop ins Spiel. „Wir haben gemerkt, dass wir vorne mehr anlaufen müssen. Das konnte nicht nur mit einer Spitze funktionieren“, sagt Homann. Die Umstellung zeigte Wirkung. Amern gewann mehr Zweikämpfe und kam besser in die Partie. Kurz vor der Pause erzielte Knop in der 42. Minute die Führung. Mennrath hatte wenige Augenblicke zuvor eine gute Möglichkeit zur Führung, doch Amerns Torwart Iliyas El Edghiri hielt nach einem Freistoß von Philipp Preckel den Ball sicher fest.

Homann: "Ein verdienter Sieg"

Nach dem Wiederanpfiff präsentierte sich Amern deutlich stabiler. In der 69. Minute erhöhte Luca Dorsch mit einer scharf getretenen Ecke von der linken Seite direkt ins Tor auf 2:0. Nach einem Foul an Knop verwandelte Selman Sevinc wenig später den fälligen Foulelfmeter zum 3:0 (74.). Erst in der Schlussphase kam Mennrath zum Anschlusstreffer. Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld reagierte Maurice Passage in der 85. Minute am schnellsten und traf aus kurzer Distanz.

Mennraths Trainer Marc Trostel sagte nach dem Spiel: „Wir sind eigentlich richtig gut hineingekommen und haben die erste halbe Stunde ein gutes Spiel gemacht, mit Kontrolle und Chancen“, sagt er. Mit dem Gegentor habe seine Mannschaft jedoch den Faden verloren: „Wir machen das 1:0 im Prinzip selber und verfallen dann wieder in alte Muster. In der zweiten Halbzeit war der Sieg für Amern verdient.“

Trotz des Gegentreffers überwog bei Homann die Zufriedenheit. „Die ersten 15 Minuten waren nicht gut, da waren wir zu weit weg“, sagte er. „Aber danach haben Intensität und Kommunikation gestimmt. Es ist ein verdienter Sieg.“

Der SC Union Nettetal ist hingegen mit einem torlosen Unentschieden ins neue Fußballjahr gestartet. Gegen DJK Neuss-Gnadental trennte sich Nettetal 0:0, musste sich dabei nach einer intensiven Partie aber mit einem Punkt begnügen.

In der ersten Halbzeit erspielten sich die Gastgeber die besseren Möglichkeiten. Phillip Spickenbaum und Florian Heise vergaben jeweils aussichtsreich. Kurz nach Wiederbeginn folgte für Neuzugang Tom Gray (52.) zunächst die Gelbe Karte und anschließend Gelb-Rot. Bei den Gästen sah Ex-Profi Necirwan Khalil Mohammad ebenfalls die Ampelkarte.

Weniger erfolgreich verlief der Jahresauftakt für den ASV Süchteln. Beim DV Solingen unterlag Süchteln mit 0:2. Bitter verlief für Süchteln die Schlussphase der ersten Halbzeit: In der dritten Minute der Nachspielzeit gingen die Gastgeber mit 1:0 in Führung. In der 63. Minute machte Solingen mit dem zweiten Treffer alles klar.