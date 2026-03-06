VSF Amern plant mit der Landesliga in der neuen Saison

Trainer Willi Kehrberg zeigt sich daher zufrieden mit dem aktuellen Stand der Kaderplanung: „Ich bin natürlich sehr zufrieden mit dem Stand der Verhandlungen. Uns fehlen noch vier Siege, um sicher in der Landesliga zu bleiben. Die VSF Amern gehen dann in die 16. Landesliga-Saison und es sieht sehr gut aus, dass wir erneut einen absolut konkurrenzfähigen Kader stellen werden.“

Mit Blick auf den Saisonendspurt wollen die Amerner nun zunächst den Klassenerhalt endgültig sichern, während parallel weiter an der Zusammenstellung des Kaders für die kommende Spielzeit gearbeitet wird.

____

____

