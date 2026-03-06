VSF Amern plant mit der Landesliga in der neuen Saison

Beim Landesligisten VSF Amern laufen die Planungen für die kommende Saison auf Hochtouren. Zahlreiche Spieler sowie große Teile des Trainerteams haben ihre Zusage für die nächste Spielzeit gegeben. Damit stellen die Verantwortlichen frühzeitig die Weichen für die Zukunft.
Auf der Trainerbank setzen die Amerner weiterhin auf Kontinuität. Cheftrainer Willi Kehrberg und Dennis Homann werden auch in der kommenden Saison gemeinsam an der Seitenlinie stehen. Veränderungen gibt es hingegen auf der Position des Co-Trainers: Dominik Kleinen wird seine Tätigkeit bei den VSF Amern beenden. Im Torwartbereich bleibt das Team unverändert.
Auch im Spielerkader haben bereits zahlreiche Akteure ihre Zusage gegeben. Adam El Edghiri, Ilyas El Edghiri, Tijan Kleine, Maik Lambertz, Louis Uhling, Tolga Arslan, Johannes Hamacher, Jonny Herting-Lopez, Luca Dorsch, Omar Boudoudou, Selman Sevinc, Niklas Thobrock, Hajime Yokota, Max Gotzen sowie Malte Knop werden nach aktuellem Stand auch in der kommenden Spielzeit das Trikot der Amerner tragen. Darunter befinden sich wichtige Leistungsträger der aktuellen Mannschaft.
Sportlich befinden sich die VSF Amern derzeit in einer komfortablen Situation. Mit 30 Punkten belegt das Team aktuell Rang sieben der Landesliga-Tabelle und hat neun Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze. Über die gesamte Saison hinweg präsentieren sich die Amerner bislang konstant.
Trainer Willi Kehrberg zeigt sich daher zufrieden mit dem aktuellen Stand der Kaderplanung: „Ich bin natürlich sehr zufrieden mit dem Stand der Verhandlungen. Uns fehlen noch vier Siege, um sicher in der Landesliga zu bleiben. Die VSF Amern gehen dann in die 16. Landesliga-Saison und es sieht sehr gut aus, dass wir erneut einen absolut konkurrenzfähigen Kader stellen werden.“
Mit Blick auf den Saisonendspurt wollen die Amerner nun zunächst den Klassenerhalt endgültig sichern, während parallel weiter an der Zusammenstellung des Kaders für die kommende Spielzeit gearbeitet wird.
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: