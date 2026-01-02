Amern bleibt zusammen. – Foto: Andreas Bornewasser

VSF Amern hält an Trainerteam um Willi Kehrberg fest VSF Amern: Für die neuen Verträge gab es nicht nur sportliche Gründe.

Die VSF Amern haben noch vor der Winterpause wichtige personelle Weichen für die Zukunft gestellt und die Verträge mit ihrem Trainerteam verlängert. Trainer Willi Kehrberg (63 Jahre), Trainer Dennis Homann (40) sowie Torwarttrainer Frederik Quade (43) bleiben dem Landesligisten über die laufende Saison hinaus erhalten. Gespräche mit Co-Trainer Dominik Kleinen sollen zeitnah folgen.

Willi Kehrberg steht seit der Saison 2017/18 an der Seitenlinie im Rösler-Stadion und prägte seitdem maßgeblich die sportliche Entwicklung des Vereins. Nach 16 Spieltagen gehen die VSF Amern mit 26 Punkten als Tabellensechster der Landesliga in die Winterpause – eine Platzierung, die die Verantwortlichen in ihrer Entscheidung bestätigt hat. Der erste Vorsitzende Karl-Heinz Lamertz macht deutlich, dass es innerhalb des Vereins nie ernsthafte Zweifel an einer Fortsetzung der Zusammenarbeit gegeben habe. „Ich habe ehrlich gesagt nie daran gezweifelt, dass es so kommen wird“, sagt Lamertz. Entscheidend sei das harmonische Zusammenspiel innerhalb des Trainerteams und mit der Mannschaft.

Es harmoniert Cheftrainer Willi Kehrberg hob in diesem Zusammenhang besonders die Bedeutung seines Trainerteams hervor. „Das ist wichtig, weil wir als Trainerteam sehr gut zusammenarbeiten“, so Kehrberg. Gerade Homann nehme dabei eine zentrale Rolle ein: „Er macht unheimlich viel, ist sehr nah an der Mannschaft und übernimmt viele Aufgaben in der Detailarbeit.“