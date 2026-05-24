VSF Amern empfängt im Pokalfinale den Bezirksliga-Spitzenreiter Im Endspiel um den Kreispokal Kempen-Krefeld stehen sich am Montag Landesligist VSF Amern auf den Bezirksliga-Primus OSV Meerbusch. von RP / Werner Fuck · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Amern spielt um den Titel im Kreispokal. – Foto: Stephan Horn

Einen festen Platz in Sachen Endspiel um den Kreispokal beziehungsweise Spiel um die Ränge drei und vier hat im Fußballkalender des Kreises Kempen-Krefeld der Pfingstmontag. Schauplatz dieses Mal, nach Fischeln im Vorjahr, der Kunstrasenplatz des TSV Kaldenkirchen an der Buschstraße. Das Finale, das für 16.15 Uhr terminiert ist, bestreiten Landesligist VSF Amern und der klassentiefere OSV Meerbusch. Aber diese Konstellation bedeutet nicht automatisch, dass die Amerner als Landesliga-12. automatisch der Favorit sind. Die Meerbuscher können nämlich für sich in Anspruch nehmen, als der Tabellenführer der Bezirksliga in Richtung holländische Grenze, die nur ein paar Schritte entfernt ist, anzureisen.

Die Amerner mit ihrem ewigen Trainer Willi Kehrberg – seit 2017 leitet der 63-Jährige die Geschicke bei den Schwalmstädtern schon – räumten auf dem Weg ins Endspiel den KSV Pascha Spor (11:0), Hülser SV (2:1), SSV Strümp (2:1), Spielsport Schaag (4:1) und den SC Union Nettetal (1:0) aus. Vor allem der Erfolg gegen den Erzrivalen Nettetal, dem man auch in der Meisterschaft zweimal das Nachsehen gegeben hatte – 3:2 und 2:1 –, hat bei der langen Rivalität immer einen besonderen Stellenwert.

Der OSV mit Torjäger Marc Rommel, auf dessen Konto in der Meisterschaft 25 Treffer stehen, und dem unverwüstlichen spielenden Co-Trainer und Abwehrchef Ioannis Alexiou, schaltete den CSV Marathon Krefeld (6:3), TuRa Brüggen (3:2), VfB Uerdingen (4:1), Titelverteidiger SSV Grefrath (7:2) und Ausrichter Kaldenkirchen (5:1) aus. Bereits um 13 Uhr steigt die Begegnung zwischen dem SC Union Nettetal und dem TSV Kaldenkirchen um die Plätze drei und vier. Hier sind die zwei Klassen höher angesiedelten Nettetaler klarer Favorit. Ihr Torjäger Branimir Galic, der im vergangenen Sommer vom Oberligisten SC St. Tönis gekommen war, wechselt, wie auch der Tönisberger Akin Erorhan, zum in die Bezirksliga aufgestiegenen Rheydter SV.