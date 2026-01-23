Die VSF Amern haben ein starkes Kalenderjahr gespielt. – Foto: Stephan Horn

VSF Amern: 2025 beständig auf Topniveau Die VSF Amern spielen seit der Rückrunde der Vorsaison und auch aktuell auf einem hohen Level. Gerade diese Konstanz hebt Trainer Willi Kehrberg hervor. Und doch können die Landesligisten noch ruhiger werden: vor allem in Schlussphasen von Spielen.

Die Vereinigten Sportfreunde Amern überwintern in der Landesliga in einer hervorragenden Ausgangsposition. Mit 26 Punkten belegt das Team nach der Hinrunde Rang sechs und liegt nur drei Zähler hinter dem zweiten Tabellenplatz. Dabei ist die Platzierung kein Zufallsprodukt, sondern das Ergebnis kontinuierlicher Arbeit. Und eine klare Steigerung gegenüber der mäßigen Vorsaison, als Amern nur dank eines starken Schlussspurts noch den gesicherten Platz elf erreichte.

So lief die Hinrunde „Wir spielen jetzt seit über einem Jahr konstant auf diesem Niveau – das hat nichts mit Glück oder Zufall zu tun“, betont Trainer Willi Kehrberg. Bereits in der vergangenen Rückrunde gehörte Amern nämlich zu den besten Teams der Liga und konnte diesen Schwung erfolgreich mit in die neue Saison nehmen. Aus den ersten drei Spielen (SC Victoria Mennrath (1:1), DJK Neuss-Gnadental (5:0), TVD Velbert (3:2)) holte Amern sieben Punkte. Im letzten Spiel des Jahres gab es ein spektakuläres 4:4-Unentschieden gegen die SG Unterrath. Diverse Topteams wusste Amern mit Erfolg zu ärgern, wie beim 1:0-Sieg gegen DV Solingen und beim 2:0-Erfolg gegen SC Kapellen-Erft. Der Sommer war dennoch von Veränderungen geprägt. Erfahrene Spieler wurden abgegeben, dafür neue Akteure mit Tempo gewonnen. „Das wusste man vorher nicht, ob das funktioniert, aber wir haben das gut genutzt“, sagt Kehrberg. Entscheidend war dabei auch eine insgesamt bessere Kaderstruktur, die zu mehr Ausgeglichenheit und einem intensiveren Konkurrenzkampf innerhalb der Mannschaft führte. Das war gut Besonders positiv hebt Kehrberg die Beständigkeit hervor – sowohl in den Leistungen als auch in der täglichen Arbeit. „Wir punkten konstant auf diesem Niveau und arbeiten konstant auf diesem Niveau“, sagt der Coach. Die teils guten Ergebnisse gegen Spitzenteams unterstreichen zudem die Konkurrenzfähigkeit der Amernern. Auffällig ist zudem die gute Trainingsqualität, die sich über weite Strecken auch in den Spielen widerspiegelt. Die Mannschaft ist laufstark und spielerisch gut organisiert.

Ein weiterer Faktor ist die mannschaftliche Geschlossenheit. Die Spieler sind regelmäßig eingebunden, Prioritäten sind klar verteilt. „Warum auch immer – in dieser Saison funktioniert das besser als im letzten Jahr“, erklärt Kehrberg. Diese Stabilität ist eine der Grundlagen für die starke Hinrunde. Das muss besser werden Trotz der guten Ausgangslage sieht Willi Kehrberg klare Ansatzpunkte zur Optimierung. Vor allem die Spielphase ab der 70. Minute bereitet ihm Sorgen. „Damit bin ich definitiv nicht zufrieden“, stellt er klar. Sowohl bei Führungen als auch bei Rückständen fehle es häufig an Ruhe und Klarheit. Statt sachlich weiter Fußball zu spielen, neige die Mannschaft dazu, hektisch zu werden.