VSF Amern: 2025 beständig auf Topniveau

Die Vereinigten Sportfreunde Amern überwintern in der Landesliga in einer hervorragenden Ausgangsposition. Mit 26 Punkten belegt das Team nach der Hinrunde Rang sechs und liegt nur drei Zähler hinter dem zweiten Tabellenplatz. Dabei ist die Platzierung kein Zufallsprodukt, sondern das Ergebnis kontinuierlicher Arbeit. Und eine klare Steigerung gegenüber der mäßigen Vorsaison, als Amern nur dank eines starken Schlussspurts noch den gesicherten Platz elf erreichte.
Der Sommer war dennoch von Veränderungen geprägt. Erfahrene Spieler wurden abgegeben, dafür neue Akteure mit Tempo gewonnen. „Das wusste man vorher nicht, ob das funktioniert, aber wir haben das gut genutzt“, sagt Kehrberg. Entscheidend war dabei auch eine insgesamt bessere Kaderstruktur, die zu mehr Ausgeglichenheit und einem intensiveren Konkurrenzkampf innerhalb der Mannschaft führte.
Besonders positiv hebt Kehrberg die Beständigkeit hervor – sowohl in den Leistungen als auch in der täglichen Arbeit. „Wir punkten konstant auf diesem Niveau und arbeiten konstant auf diesem Niveau“, sagt der Coach. Die teils guten Ergebnisse gegen Spitzenteams unterstreichen zudem die Konkurrenzfähigkeit der Amernern. Auffällig ist zudem die gute Trainingsqualität, die sich über weite Strecken auch in den Spielen widerspiegelt. Die Mannschaft ist laufstark und spielerisch gut organisiert.
Ein weiterer Faktor ist die mannschaftliche Geschlossenheit. Die Spieler sind regelmäßig eingebunden, Prioritäten sind klar verteilt. „Warum auch immer – in dieser Saison funktioniert das besser als im letzten Jahr“, erklärt Kehrberg. Diese Stabilität ist eine der Grundlagen für die starke Hinrunde.
Trotz der guten Ausgangslage sieht Willi Kehrberg klare Ansatzpunkte zur Optimierung. Vor allem die Spielphase ab der 70. Minute bereitet ihm Sorgen. „Damit bin ich definitiv nicht zufrieden“, stellt er klar. Sowohl bei Führungen als auch bei Rückständen fehle es häufig an Ruhe und Klarheit. Statt sachlich weiter Fußball zu spielen, neige die Mannschaft dazu, hektisch zu werden.
„Wir investieren dann alles, verteidigen die Führung, aber schaffen es nicht, ruhig auf das 2:0 zu gehen“, kritisiert Kehrberg. Umgekehrt werde bei Rückständen zu schnell mit langen und hohen Bällen agiert. „Im Training machen wir das richtig gut – wir kriegen es aber nicht immer auf den Platz. Das ärgert mich maßlos“, führt er aus.
Seit dem Tag nach Neujahr ist Amern in der Vorbereitung. Bei der Schwalmtal-Hallenmeisterschaft verpasste Amern das Finale, sicherte sich aber gegen Fortuna Dilkrath Platz drei (7:6 n. E.). Nachdem einige Testspiele bereits ausgefallen waren, unterlag Amern im Test gegen Bezirksligist MSV Düsseldorf mit 1:3. Weitere Spiele gegen SG Benrath-Hassels (25. Januar) und TuRa Brüggen (28. Januar) sind noch geplant. In der Landesliga geht es für Amern dann am 1. Februar mit dem Heimspiel gegen den SC Victoria Mennrath weiter.
In der Winterpause gab es keine größeren Veränderungen im Kader. Gespräche mit dem aktuellen Kader für die neue Saison laufen, der Großteil der Mannschaft soll zusammenbleiben. Mit Hiromasa Sato (von SG Benrath-Hassels) und Torwart Kevin Pfaff (SC West) stehen zwei Neuzugänge fest. Trainer Willi Kehrberg, Trainer Dennis Homann sowie Torwarttrainer Frederik Quade bleiben dem Landesligisten auch über die laufende Saison hinaus erhalten. Die Gespräche mit Co-Trainer Dominik Kleinen finden noch statt.
