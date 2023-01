Vreeda: Stadionatmosphäre für zu Hause Jetzt das brandneue Fußball-Licht mit allen Clubs der Bundesliga und 2. Bundesliga sichern!

»Spielaktionen erzeugen live Lichteffekte bei dir zu Hause«

Dein altes E27-Leuchtmittel einfach durch das Fußball-Licht austauschen und schon kanns losgehen. Den QR-Code auf dem Karton einscannen, VREEDA APP laden, Lieblingsverein auswählen. Schon werden die nächsten Spiele angezeigt.

Soll die Lampe in deinen Vereinsfarben jubeln wenn ein Tor fällt?





Willst du ein Lichtzeichen bekommen wenn die 2. Halbzeit anfängt?

Jeder Bundesliga-Club hat seine individuellen Licht-Muster, natürlich in den Vereinsfarben. Lass dich durch ein Farbenspektakel daran erinnern wenn das Spiel anfängt. Nie mehr den Anpfiff verpassen, während man entspannt was anderes machen kann. Du willst jedes Tor mitbekommen, aber nicht permanent den Spielstand checken? Mit dem Lichtgewitter in deinen Vereinsfarben bist du bei jeder Aktion sofort live dabei! Freuen und weitermachen. Lichtfanfaren feuern euch an, wenn ihr vor dem Fernseher mitfiebert. Fußball-Lichter kann man eigentlich nie genug haben. Je mehr desto stärker ist das Stadionfeeling zu Hause.