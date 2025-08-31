Vrasselt auf die Eins, Befreiungsschlag für Voerde, 6:0 in Brünen

Die DJK Rhede hat den dritten Spieltag in der Kreisliga A Rees-Bocholt schon am Mittwochabend mit einem 3:1-Sieg gegen den SV Spellen eröffnet und steht damit weiterhin im Klassement ganz oben. Am Sonntag hat der SV Vrasselt den Platz an der Sonne übernommen. Die ersten Punkte gab es für den TV Voerde. So lief der Spieltag.

Die DJK Rhede hat auch das dritte Saisonspiel für sich entschieden. Am Mittwochabend gewann die DJK vor heimischer Kulisse mit 3:1 gegen den SV Spellen. Bereits zur Pause war die Entscheidung gefallen. Schon nach 14 Minuten erzielte Rene Groes per Foulelfmeter das 1:0 für die Gastgeber. Das 2:0 ließ er fast unmittelbar darauf folgen. Ben Schücker legte auf, Groes vollendete mit seinem fünften Treffer in dieser Saison (20.). Wenig später durfte sich auch Schücker in die Torschützenliste eintragen (36.). Spätestens jetzt war die Vorentscheidung gefallen. Die Gäste gaben sich aber nicht auf und konnten immerhin noch ein wenig Ergebniskosmetik betreiben. Viel mehr war das 1:3 von Rico Schendel aber auch nicht - und für die große Schlussoffensive fiel der Anschlusstreffer zu spät (84.).

DJK Rhede – SV Spellen 3:1

DJK Rhede: Timo Busskamp, Leon Grootens (46. Ebrima Touray), Sören van der Heiden, Leon Terbeck (72. Max Kappenhagen), Lennart Heller, Lukas van Veenendaal, Tom Schlütter, Ben Schücker, Marco Moscheik (78. Muhsin Kurum), Rene Groes (73. Maximilian Hackling), Tobias Heinrichs (67. Miguel Otten) - Trainer: Björn Kräbber

SV Spellen: Miguel Kevin Mendel, Simon Claßen, Tim Janßen, Nicolas Giesing, Oliver Vos, Alexander Thelen, Niklas Hofmeister (61. Rico Schendel), Luis Knipping (68. Marc Wildöer), Marco Launag, Leroy Badu (46. Kevin Amerkamp), Yannick Dera - Trainer: Michael Tyrann

Schiedsrichter: Jonas Beckmann - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Rene Groes (14. Foulelfmeter), 2:0 Rene Groes (20.), 3:0 Ben Schücker (36.), 3:1 Rico Schendel (84.)

Knoten beim TV Voerde geplatzt

Bis zum dritten Spieltag sollte es dauern, ehe der TV Voerde die ersten Punkte der Saison auf seinem Konto verbuchen konnte. Mit 3:1 setzte sich der TVV gegen den bis dato verlustpunktfreien TuS Haffen-Mehr durch. Nach einer torlosen ersten Halbzeit, gelang Umut Akin Mengünogul unmittelbar nach dem Wiederanpfiff und damit verbunden auch seiner Einwechslung der Führungstreffer für Voerde. Durch einen verwandelten Strafstoß konnte Leon-Carl Seegers wenig später für Haffen-Mehr ausgleichen (58.), doch auch die Gastgeber bekamen einen Elfmeter zugesprochen, den Dennis Skirkovski sicher verwandelte (71.). Das 3:1 erzielte schließlich der ebenfalls nach der Pause eingewechselte Connor Dirk Krischik (76.). TV Voerde – TuS Haffen-Mehr 3:1

TV Voerde: Christian Gockel, Nick Betke, Tyler Dylan Kartschewski, Daniel Fahnenbruck, Niklas Kampen (81. Yannik Hüsken), Justin Hülser, Timo Bohnes, Simon Daniels (46. Connor Dirk Krischik), Nikita Rudenko (46. Umut Akin Mengünogul), Tim Wardenski, Dennis Skirkovski - Trainer: Bernd Pagojus

TuS Haffen-Mehr: Paul te Baay, Niklas Röpling (55. Phillip Kerskes), Mohamed Conde, Niklas Kerskes, Justin Schepersmann, Leon-Carl Seegers, Niklas Möller, Kevin Bennewirtz (22. Miquel Trumpf), Florian Dominik Hartl (55. Patrick Bennewirtz), Jannis Schnelting (89. Claas Gerwers), Jannik Zelle - Trainer: Dennis Lindemann - Trainer: Sebastian Buhners - Trainer: Daniel Weigle

Schiedsrichter: Canan Cosgun (Emmerich) - Zuschauer: 85

Tore: 1:0 Umut Akin Mengünogul (47.), 1:1 Leon-Carl Seegers (60. Foulelfmeter), 2:1 Dennis Skirkovski (72. Foulelfmeter), 3:1 Connor Dirk Krischik (77.) Vrasselt übernimmt Tabellenführung

Der SV Vrasselt übernimmt nach seinem 5:1-Sieg beim RSV Praest die Tabellenführung in der Kreisliga A Rees-Bocholt. Zunächst aber jubelten die Gastgeber, die schon nach fünf Minuten durch David Broich in Führung gingen. Die Freude hielt aber nicht allzu lange an. Schon bis zur Pause hatten die Gäste die Partie nach Toren von Jan Kurt Giesbers (14.) sowie einem Doppelpack von Marco Buscher gedreht (21./31.). Nach dem Seitenwechsel schraubten Giesbers (78.) und Lukas Janßen (90.+1) das Ergebnis weiter in die Höhe. Aufgrund des besseren Torverhältnisses grüßt Vrasselt im Klassement nun von ganz oben. RSV Praest – SV Emmerich-Vrasselt 1:5

RSV Praest: Niklas Johannes Geßmann, Juri Wolff, David Broich, Linus Prehn (78. Lars Verbücheln), Max Wissink (66. Christian Wiesner), Nils Prehn, Tobias Hesseling, Marvin Beikirch, Alexander Blös, Joel Ising (83. Luca Wickermann) - Trainer: Marcel Wolters

SV Emmerich-Vrasselt: Luca Pollmann, Rainer Offergeld, Lukas Janßen, Marco Buscher, Nick Hellebrand (80. Azad Ekinci), Noah Maaßen, Joel Pascal Benjamin Manoch (80. Luka Lekic), Benjamin Jesche (73. Robert Szöcs), Marius Paul Sent, Jan Kurt Giesbers (80. Daniel Vollmer), Alan Zabek (56. John Maaßen) - Trainer: Thomas Driever

Schiedsrichter: Carsten Bongers (Gelsenkirchen) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 David Broich (6.), 1:1 Jan Kurt Giesbers (14.), 1:2 Marco Buscher (22.), 1:3 Marco Buscher (32.), 1:4 Jan Kurt Giesbers (90.+20), 1:5 Lukas Janßen (90.+20) Erster Sieg für Mehrhoog

Auch der VfR Mehrhoog hat den ersten Sieg in dieser Spielzeit eingefahren. Im Heimspiel gegen den SV Bislich stand es nach Toren von Miguel Sperling, Lukas Bollwerk und Yannick Bleckmann nach 90 Minuten 3:0. Auch in der Tabelle machte sich der Erfolg gleich bemerkbar. Aus dem Keller ging es direkt hoch auf Rang elf. VfR Mehrhoog – SV Bislich 3:0

VfR Mehrhoog: Benedikt Schmitz, Yannick Bleckmann, Jan Dennert, Tristan Heikamp, Nils Bollwerk, Nick Heynen, Hannes Dennert, Lukas Bollwerk (70. Luca Tom Kiefer), Lias Giesen (89. Marc Sperling), Dominik Szalek - Trainer: Michael Pasinski - Trainer: Tobias Lasthuis

SV Bislich: Andrei Botezatu, Tobias Joemann (61. Nils Pagojus), Jonas Maria Strubel, Lukas Strube (67. Marius Laub), Dominik Becker, Leon Rassmann (61. Hanad Mohamed), Matthias Hußmann (74. Jan-Luca Podkowski), Rico van Koeveringen (61. Fayaz Azimi), Clement Edache Itodo, Fabian Haaver, Veit Wetzel - Trainer: Joshua Oomen - Trainer: Raik Wittig

Schiedsrichter: Holger Üffink (Bocholt) - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Miguel Sperling (42.), 2:0 Lukas Bollwerk (44.), 3:0 Yannick Bleckmann (76.) Brünen macht das halbe Dutzend voll

Allen Grund zur Freude hatte an diesem Spieltag der SV Brünen. Insgesamt sechs Tore erzielte der SVB gegen Olympia Bocholt und feierte damit neben einem kleinen Schützenfest auch den ersten Saisonsieg. Mann des Tages war Malte Eimers, dem ein Dreierpack gelang (25./37./60.). Ebenfalls in die Torschützenliste eintragen konnten sich Benedikt Fritzen (55.), Lars Angenendt (70.) und Marvin Gabriel (75.). SV Brünen – FC Olympia Bocholt 6:0

SV Brünen: Jack Eimers (71. Leonard Neuenhoff), Yannick Nitschke, Mario Bonhoff, Norman Kalinowski (62. Dominik Leiers), Malte Eimers, Benedikt Fritzen (71. Marvin Gabriel), Lars Angenendt, Johannes Buschmann (78. Neo Elisha Backhaus), Niklas Schmitz (56. Rafael Finke) - Trainer: Markus Rambach

FC Olympia Bocholt: Justin Pattberg, Alexander Dworok, Manuel Geiling (71. Ömer Cil), Artemij Makarov, Leandro Morotti (46. Younes Fardouss), Jannes Eißing (71. Leon Van Drünen), Leonardo D'Anna, Kelvin Higeist (71. Dolat Hossein Vakili), Leon Konst, Gregor Norvin Leineweber (46. Yoonis Bashir Mohamed), Denny Dohle - Trainer: Maik Van Drünen

Schiedsrichter: Martin Overath (Hamminkeln) - Zuschauer: 75

Tore: 1:0 Malte Eimers (25.), 2:0 Malte Eimers (37.), 3:0 Benedikt Fritzen (55.), 4:0 Malte Eimers (60.), 5:0 Lars Angenendt (70.), 6:0 Marvin Gabriel (75.) Torfestival in Suderwick

Mächtig was los war in der Begegnung zwischen Viktoria Suderwick und dem TuB Mussum. Besonders die Gäste dürften sich aber ziemlich gefrustet auf die Heimfahrt gemacht haben, verspielten sie doch eine Drei-Tore-Führung. Salaheddine Idrissi erzielte schon nach vier Minuten das 1:0 und legte dann kurz vor der Pause auch das 2:0 nach (38.). Mit dem 3:0 von Finn Steinert kurz nach Wiederanpfiff schien die Vorentscheidung gefallen - doch weit gefehlt. Mit dem Anschlusstreffer von Luca Rappers schöpften die Gastgeber neuen Mut (66.), der mit dem 2:3 von Niklas Rossel weitere Nahrung erhielt (72.). Als Robin Hollands schließlich den Ausgleich erzielte kannte der Jubel keine Grenzen (85.). Er war kaum verklungen, als er erneut zuschlug und Suderwick den Sieg bescherte (88.). GSV Viktoria Suderwick – SC TuB Mussum 1926 4:3

GSV Viktoria Suderwick: Jonas Wenzel, Jonas Kronenberg, Robin Hollands, Julian Boland, Oskar Tünte, Christopher Palitza, Arne Kleinpaß, Luca Rappers, Tom Boland (70. Ole Bollwerk), Yannick Wenzel (33. Nico Maurick), Niklas Klein-Schmeink (61. Niklas Mike Rossel) - Trainer: Björn Beltermann

SC TuB Mussum 1926: Marcel Braun, Nico Betting, Simon Göring, Lennart Stöckert, Philipp Teriete, Finn Stenert (19. Pascal Sieverding), Maximilian Kleinekampmann, Max Heisterkamp (81. Patrick Schülingkamp), Mamadou Oury Diallo (15. Leonard Theben), Alexander Fisser, Salaheddine Idrissi - Trainer: Nikolay Glouhtchev

Schiedsrichter: Kevin Bischoff - Zuschauer: 65

Tore: 0:1 Salaheddine Idrissi (5.), 0:2 Salaheddine Idrissi (39.), 0:3 Finn Stenert (49.), 1:3 Luca Rappers (67.), 2:3 Nico Maurick (73.), 3:3 Robin Hollands (85.), 4:3 Robin Hollands (89.) Nächste Abreibung für PSV Wesel

Der PSV Wesel II hat weiter nichts zu lachen. Auch am dritten Spieltag ging die Mannschaft leer aus und musste sich Aufsteiger SV Biemenhorst II mit 0:4 geschlagen geben. Maximilian Heckrath (15.) und Safin Shahab (44.) sorgten für eine komfortable 2:0-Pausenführung. In der Schlussphase traf Biemenhorst weitere zwei Mal. Alexander Boland verwandelte zunächst einen Strafstoß (88.), Luca Scharf markierte mit dem 4:0 nach 90 Zeigerumdrehungen den Endstand. Nach drei Spieltagen steht der Aufsteiger damit auf einem starken vierten Tabellenplatz. PSV Wesel II – SV Biemenhorst II 0:4

PSV Wesel II: Louis Pomrehn, Robin Müller, Jan Dekkers, David Adenaya, Levin Tellmann, Fynn Flores (67. Jonas Stroetmann), Niklas Hückelkempken, Viktor Sawatzki (86. Denis Block), Maximilian Brunner, Denis Block, Jan Luca Rademacher - Trainer: Michael Pielniok

SV Biemenhorst II: Mark Geuting, Alexander Wagner (86. Philipp Behrens), Hendrik Lechtenberg, Marcel Löken, Jannis Boland, Alexander Boland (56. Till Neumann), Nicolas Blaeker, Linus Uerlings (78. Niklas Von Trzcbiatowski), Hendrik Overbeck (64. Noah Schlütter), Maximilian Heckrath, Safin Shahab (46. Luca Scharf) - Trainer: Hendrik Diepmans

Schiedsrichter: Jan Kelleter - Zuschauer: 40

Tore: 0:1 Maximilian Heckrath (15.), 0:2 Safin Shahab (44.), 0:3 Alexander Boland (88.), 0:4 Luca Scharf (90.)

