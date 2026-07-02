VR-BankCup in Mittelfranken: Letzte Teams wollen ins Viertelfinale

Wer schnappt sich den Wanderpokal beim VR-Bank Cup in Mittelfranken? Die ersten drei Gruppen sind durch beim größten Fußball-Turnier der Region. Im Viertelfinale stehen der TSV Elpersdorf, die SpVgg DJK Wolframs-Eschenbach, die U19 der SpVgg Ansbach, der SC Wernsbach-Weihenzell, Aurach und Burgoberbach. Alle Ergebnisse auf einen Blick des Sommerturniers auf einen Blick (Stand: 2. Juli, 15:50 Uhr).
Hier geht's zum VR-Bank Cup in Mittelfranken.
Mo., 29.06.26 SpVgg DJK Wolframs-Eschenbach - SV Großohrenbronn 1:1
Mo., 29.06.26 SV Rauenzell - ESV Ansbach/Eyb 1:1
Mo., 29.06.26 SpVgg Ansbach - SpVgg DJK Wolframs-Eschenbach 0:0
Mo., 29.06.26 SV Großohrenbronn - SV Rauenzell 1:0
Mo., 29.06.26 ESV Ansbach/Eyb - SpVgg Ansbach 0:1
Mo., 29.06.26 SpVgg DJK Wolframs-Eschenbach - SV Rauenzell 4:2
Mo., 29.06.26 SpVgg Ansbach - SV Großohrenbronn 3:0
Mo., 29.06.26 ESV Ansbach/Eyb - SpVgg DJK Wolframs-Eschenbach 1:2
Mo., 29.06.26 SV Rauenzell - SpVgg Ansbach 0:1
Mo., 29.06.26 SV Großohrenbronn - ESV Ansbach/Eyb 3:0
Hier geht's zu den Gruppen des VR-Bank Cup in Mittelfranken.
Di., 30.06.26 TSV Fichte Ansbach - FV Fortuna Neuses 0:0
Di., 30.06.26 TSV Elpersdorf - 1. FC Altenmuhr 1:0
Di., 30.06.26 1. FC Altenmuhr - TSV Fichte Ansbach 0:0
Di., 30.06.26 SC Wernsbach-Weihenzell - TSV Elpersdorf 1:0
Di., 30.06.26 TSV Elpersdorf - TSV Fichte Ansbach 1:0
Di., 30.06.26 FV Fortuna Neuses - SC Wernsbach-Weihenzell 0:0
Di., 30.06.26 SC Wernsbach-Weihenzell - 1. FC Altenmuhr 3:1
Di., 30.06.26 FV Fortuna Neuses - TSV Elpersdorf 0:1
Di., 30.06.26 TSV Fichte Ansbach - SC Wernsbach-Weihenzell 1:1
Di., 30.06.26 1. FC Altenmuhr - FV Fortuna Neuses 0:4
Hier geht's zum VR-Bank Cup in Mittelfranken.
Mi., 01.07.26 TSV Brodswinden - FC Heide Königshofen 1:0
Mi., 01.07.26 TSV 1910 Lichtenau - SSV Aurach 0:1
Mi., 01.07.26 FC/DJK Burgoberbach - TSV Brodswinden 1:0
Mi., 01.07.26 FC Heide Königshofen - TSV 1910 Lichtenau 0:0
Mi., 01.07.26 SSV Aurach - FC/DJK Burgoberbach 0:3
Mi., 01.07.26 TSV Brodswinden - TSV 1910 Lichtenau 0:0
Mi., 01.07.26 FC/DJK Burgoberbach - FC Heide Königshofen 6:0
Mi., 01.07.26 SSV Aurach - TSV Brodswinden 1:0
Mi., 01.07.26 TSV 1910 Lichtenau - FC/DJK Burgoberbach 0:1
Mi., 01.07.26 FC Heide Königshofen - SSV Aurach 1:3
Do., 02.07.26 SG Petersaurach / Großhaslach - SV Cronheim
Do., 02.07.26 TSV Merkendorf - SV Wieseth
Do., 02.07.26 SG TSV/DJK Herrieden II - SG Petersaurach / Großhaslach
Do., 02.07.26 SV Cronheim - TSV Merkendorf
Do., 02.07.26 SV Wieseth - SG TSV/DJK Herrieden II
Do., 02.07.26 SG Petersaurach / Großhaslach - TSV Merkendorf
Do., 02.07.26 SG TSV/DJK Herrieden II - SV Cronheim
Do., 02.07.26 SV Wieseth - SG Petersaurach / Großhaslach
Do., 02.07.26 SV Cronheim - SV Wieseth
Do., 02.07.26 TSV Merkendorf - SG TSV/DJK Herrieden II
Sa., 04.07.26 TSV Elpersdorf - SpVgg DJK Wolframs-Eschenbach
Sa., 04.07.26 SpVgg Ansbach - SC Wernsbach-Weihenzell
Sa., 04.07.26 - SSV Aurach
Sa., 04.07.26 FC/DJK Burgoberbach -
Sa., 04.07.26 -
Sa., 04.07.26 -