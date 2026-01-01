VR-Bank-Cup Teil 2 - "Goidhaibal"-Cup in Straßkirchen

Das neue Jahr beginnt mit einer Reihe von Hallenturnieren. Am Freitagabend geht es in Dingolfing beim VR-Bank-Cup um ein weiteres Ticket für den SAR-Cup, der das Hallenhighlight in Niederbayern ist und am 6. Januar über die Bühne geht. Große Tradition hat auch das Hallenevent des FC Straßkirchen, das bereits zum 47. Mal ausgetragen wird. Am Freitagabend beginnt die Vorrunde. Das Hauptturnier findet ebenfalls am Dreikönigstag statt.

Schon in der Vorwoche fand der erste Teil des VR-Bank-Cup statt, bei dem der Oberpfälzer Kreisligist SV Burgweinting als Sieger hervorging. Beim zweiten Turnier nehmen erneut 16 Mannschaften teil und das Feld kann sich durchaus sehen lassen. Mit der SpVgg Ruhmannsfelden und der SpVgg GW Deggendorf sind unter anderem die beiden Top-Teams der Bezirksliga Ost dabei. Am Start ist zudem die TuS Pfarrkirchen, die sich im Vorjahr die Siegerkrone aufsetzen konnte sowie die Hallenspezialisten des TSV Pilsting. Startschuss ist um 15:45 Uhr. Das Endspiel soll kurz nach 22 Uhr angepfiffen werden.





Gruppe A: SV Höcking, SpVgg Ruhmannsfelden, TSV Frontenhausen, FC Bonbruck-Bodenkirchen

Gruppe B: Türk Gücü Dingolfing, TSV Pilsting, SV Frauenbiburg, DJK Altenkirchen

Gruppe C: FC Eintracht Landshut, TuS Pfarrkirchen, DJK TSV Dietfurt, FC Dingolfing II

Gruppe D: SV Mengkofen, FSV Landau, FC Kelheim, SpVgg GW Deggendorf







Die komplette Turnierübersicht:





In Straßkirchen finden am Freitag und Samstag insgesamt Vorturniere statt. Aus jeder Staffel schaffen jeweils drei Klubs den Sprung in die Finalrunde, für die Titelverteidiger und Lokalmatador FC Straßkirchen gesetzt ist.







Gruppe 1 ( Freitag ab 18:30 Uhr): SVgg Pondorf-Oberzeitldorn, Türk Gücü Deggendorf, FC Aiterhofen-Geltofing, SV Türk Gücü Straubing II, TSV Metten, FC Straßkirchen II

Gruppe 2 (Samstag ab 12 Uhr): SV Wiesenfelden, SV Sossau, SpVgg Stephansposching, TSV Eichendorf und RSV Parkstetten

Gruppe 3 (Samstag ab 15:30 Uhr): SG Otzing/Niederpöring, SpVgg GW Deggendorf II, TSV Oberschneiding, FC Zeholfing, TSV Pilsting II





Die komplette Turnierübersicht:







Am Sonntag wird ab 13 Uhr das AH-Turnier ausgetragen. Hier können die Zuschauer bei freiem Eintritt einige ehemals höherklassige Kicker mit immer noch ungebrochenem Ehrgeiz bestaunen. In zwei Fünfergruppen ermitteln der FC Straßkirchen, Türk Gücü Deggendorf, SG Ruhmannsfelden/Gotteszell, SV Perkam und der SV Motzing sowie der SV Irlbach, ASV Steinach, FC Gottfrieding, SV Neukirchen-Steinburg und die SpVgg Stephansposching den Turniersieger.











