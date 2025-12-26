VR-Bank Cup, Teil 1 - 49. Auflage des Eisenbahner-Bandenkicks In Dingolfing geht es am Samstag um ein Ticket für den SAR-Cup +++ In Landshut steigt das 09-Traditionsturnier

Im Fußballkreis West gehen 2025 noch zwei populäre Hallenturniere über die Bühne. In der Dingolfinger Höll-Ost-Halle wird am Samstag-Nachmittag der erste Teil des VR-Cups ausgetragen, in dem 16 Mannschaften um einen Startplatz für das niederbayerische Top-Turnier, den SAR-Cup, am Dreikönigstag wetteifern. Zum 49. Mal veranstaltet der ETSV 09 Landshut seinen Bandenkick, bei dem am Sonntag das Vorturnier und am Dienstag die Endrunde stattfindet.

Die Einteilung für den VR-Cup, der am Samstag um 15:45 Uhr beginnt.



Vorrundenturnier 1

Gruppe A: TSV Eichendorf, FC Teisbach II, TV Aiglsbach, SG Mertsee

Gruppe B: DJK-TSV Ast, FC Dingolfing II, SV Burgweinting, SV Thürnthenning

Gruppe C: TSV Mamming, TSV Obermelsungen, FSV Landau II, SV Obertraubling

Gruppe D: TSV Marklkofen, TSV Landshut-Auloh, SG Türk Gücü Dingolfing, SV Sallach





Die ersten beiden Teams jeder Gruppe schaffen den Einzug ins Viertelfinale, das gegen 20:40 Uhr beginnt. Das Finale soll laut Terminplan kurz nach 22 Uhr angepfiffen werden.





Die komplette Turnierübersicht:







Insgesamt 14 Vereine nehmen beim Turnier des ETSV 09 Landshut, von denen sechs für die am 30. Dezember stattfindende Endrunde gesetzt sind. Namhaftester Teilnehmer ist Bezirksliga-Primus SpVgg Ruhmannsfelden. "Uns geht es leider wie vielen anderen Ausrichtern. Es wird immer schwieriger und aufwendiger, so ein Turnier zu organisieren, aber ich finde, dass sich das Ergebnis am Ende des Tages trotzdem sehen lassen kann. Wir freuen uns total auf den 49ten Eisenbahner-Cup und hoffen, dass die teilnehmenden Mannschaften Spaß haben und die Zuschauer auf ihre Kosten kommen werden", sagt ETSV-Manager Thomas Stumpf.





Die Vorrunden-Einteilung (28. Dezember, ab 14:30 Uhr)

Gruppe A: Wacker Neutraubling, FC Kelheim, SSV Landshut-Schönbrunn, FC Eintracht Landshut II

Gruppe B: SG Rottenburg / Oberhatzkofen, DJK-SV Altdorf, ETSV 09 Landshut II, HSV Rottenegg



Vier Vereine schaffen den Sprung in die Endrunde (30. Dezember ab 15 Uhr) für die in der Gruppe A schon die SpVgg Ruhmannsfelden, der FC Ergolding II und der ETSV 09 Landshut I gesetzt sind. In der B-Staffel sind der FC Eintracht Landshut, der FC Leibersdorf und die SG Hintereben / Altreichenau fix dabei.