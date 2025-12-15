VR-Bank-Cup: Gruppen stehen - 2 Tickets für den SAR-Cup Am 27. Dezember und 2. Januar steigen die beiden Qualifikationsturnier für das niederbayerische Hallenhighligt

In den Räumlichkeiten der VR-Bank Ostbayern-Mitte wurde vor am Donnerstag die Pressekonferenz zum diesjährigen VR-Bank-Cup abgehalten. Dominik Kallmeier begrüßte die Delegation des FC Dingolfing und gab gemeinsam mit den FCD-Organisatoren einen Ausblick auf die beiden beliebten Hallenturniere, deren Gruppen zugleich ausgeloist wurden.

"Der VR-Bank-Cup ist zu einem echten Treffpunkt für die lokale Fußballszene geworden. Wir unterstützen das Turnier gerne, weil es hervorragend zeigt, welchen Wert der Amateurfußball für unsere Region hat", erklärt Dominik Kallmeier. Auch die Vertreter des FC Dingolfing – Michelle Kramer, Lukas Kallmeier und Siegi Schätz – blicken voller Vorfreude auf die anstehenden Turniertage: "Der Kunstrasen und die Atmosphäre sind die beiden großen Pluspunkte dieses Wettbewerbs. In der Halle sieht man so viele bekannte Gesichter – das macht den Charme des VR-Bank-Cups aus."





Die beiden Vorturniere sind mit jeweils 16 Klubs besetzt, die zunächst in vier Vorrunden-Gruppen untereilt sind. Die beiden erstplatzierten jeder Staffel qualifizieren sich für das Viertelfinale und die beiden Turniersieger sind beim hochkarätig besetzten SAR-Cup am Dreikönigstag dabei.





Vorrundenturnier 1 (27. Dezember ab 15:45 Uhr)

Gruppe A: TSV Eichendorf, FC Teisbach II, TV Aiglsbach, SG Mertsee

Gruppe B: DJK-TSV Ast, FC Dingolfing II, SV Burgweinting, SV Thürnthenning

Gruppe C: TSV Mamming, TSV Obermelsungen, FSV Landau II, SV Obertraubling

Gruppe D: TSV Marklkofen, TSV Landshut-Auloh, SG Türk Gücü Dingolfing, SV Sallach







Vorrundenturnier 2 (2. Dezember ab 15:45 Uhr)

Gruppe A: SV Höcking, SpVgg Ruhmannsfelden, TSV Frontenhausen, FC Bonbruck-Bodenkirchen

Gruppe B: Türk Gücü Dingolfing, TSV Pilsting, SV Frauenbiburg, DJK Altenkirchen

Gruppe C: FC Eintracht Landshut, TuS Pfarrkirchen, DJK TSV Dietfurt, FC Dingolfing II

Gruppe D: SV Mengkofen, FSV Landau, FC Kelheim, SpVgg GW Deggendorf



