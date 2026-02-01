VR Bank Cup: Der SV Hahnbach tut es erneut Dem TuS Rosenberg bleibt wie im Vorjahr nur der zweite Platz +++ Neukirchen Dritter, Ausrichter Illschwang Vierter von Florian Würthele · Heute, 10:45 Uhr · 0 Leser

Der SV Hahnbach hat den Titel beim Kunstrasen-Turnier in Sulzbach-Rosenberg erfolgreich verteidigt. – Foto: Verein

Same procedure as every year: Wie schon 2024 und 2025 standen sich auch diesmal der SV Hahnbach und der TuS Rosenberg im Endspiel des VR Bank Cups gegenüber. Dabei gelang dem Bezirksligisten aus Hahnbach, der eine Mix-Truppe aufbot, die Titelverteidigung. Mit 2:0 behauptete sich der SVH am späten Samstagabend in der Krötenseehalle Sulzbach-Rosenberg gegen den Lokalmatadoren. Dritter wurde der 1. FC Neukirchen, der das kleine Finale gegen den ausrichtenden SV Illschwang im Neunmeterschießen für sich entschied.

Das abendliche Herrenturnier fand im Rahmen der 16. Hallenmasters des SV Illschwang statt, die erneut auf einem eigens verlegten Kunstrasen ausgetragen werden. Dadurch hat die Turnierserie ein Alleinstellungsmerkmal in der Oberpfalz. Die Organisatoren durften sich beim VR Bank Cup auch heuer über eine bestens gefüllte Halle freuen. Bereits am Freitagabend hatte sich die Mannschaft des FC Sternstunden um Stefan Lex, Andreas Wächter, Michael Görlitz, Bernd Rosinger und Nico Beigang bei ihrer Premierenteilnahme den Titel beim Turnier der Alten Herren gesichert. Und dabei auch die Traditionsmannschaft des 1. FC Nürnberg hinter sich gelassen.



Tags darauf ging es nach dem Damenturnier beim Event der 1. Herrenmannschaften zur Sache. Hart umkämpft verliefen die Halbfinals. Beide Spiele hätten durchaus einen anderen Ausgang finden können. Zwischen Neukirchen und Rosenberg gab es nach der Regelspielzeit keinen Sieger. Im folgenden Neunmeterschießen hatte der FCN das bessere Ende für sich. Anschließend lieferte A-Klassist Illschwang, der ein starkes Turnier spielte, dem späteren Titelträger Hahnbach einen guten Kampf, musste sich aber knapp mit 1:2 geschlagen geben.





Kein Team hatte die Gruppenphase makellos überstanden. In der Staffel A gingen Neukirchen und Illschwang mit jeweils sechs Punkte ins Ziel. Das direkte Duell – zugleich das erste Match des Abends – ging mit 1:0 an den FCN, der damit als Gruppenerster weiterkam. Auf der Strecke blieben der SV Kauerhof (4) und die Kreisklassen-Vertretung der DJK Ammerthal (1). In der anderen Vierergruppe sicherten sich die Hahnbacher mit zwei Siegen und einem Unentschieden den Gruppensieg. Dahinter kam Rosenberg mit sechs Punkten weiter. Der SG Edelsfeld/Großalbershof (4) blieb nur Platz drei. Ohne Punktgewinn blieb der SV Etzelwang.





