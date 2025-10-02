Voxtrup will wieder jubeln, Aufsteigerduell in Nordhorn

Bereits am heutigen Donnerstag startet der zehnte Spieltag der Landesliga Weser-Ems mit einem guten Spiel in Dinklage. Der Rest der Partien findet am Sonntag statt, wobei die Top-Drei jeweils auswärts gefordert ist. Wir schauen auf die Paarungen..

Im Aufsteigerduell geht Eintracht Nordhorn als klarer Favorit auf den Platz. Drei Siege in Serie sprechen für sich und außerdem verlor Brake acht Spiele in Folge. Die Gäste müssen langsam mal wieder punkten, um das rettende Ufer nicht aus den Augen zu verlieren.

Melle spielte alle ihre fünf Auswärtspartien der bisherigen Saison Remis und fährt nun zum SV Bevern, der zuletzt nach vier sieglosen Partien wieder einen Dreier feierte. Auch zuletzt klappte es für die Schwarz-Gelben gegen Melle recht gut (zwei Siege, ein Remis).

Schüttorf nutzte in der Vorwoche die Patzer der Konkurrenten und rückte an die Spitze heran. Nun trifft man auf den TuS Esens, gegen den man 23/24 zwei knappe Siege einfuhr. Der Aufsteiger steht auf einem Abstiegsplatz, verzeichnete zuletzt aber ein Formhoch.

Vechta gewann in der Vorwoche endlich mal wieder und empfängt nun den VfL Oldenburg, gegen den man in der Vorbereitung ein Testspiel mit 2:1 gewann. Doch auch der Oberliga-Absteiger kommt immer besser in Tritt und holte sieben Punkte aus den vergangenen drei Partien.

BW Lohne II hingegen zeigte das Gegenteil zu Esens und ist seit drei Partien sieglos. Nun kommt der Tabellenzweite Papenburg, der die Niederlage gegen Vorwärts Nordhorn schnellstens vergessen machen will.

Nordhorn zeigte zuletzt, dass sie Spitzenteams schlagen können und eigentlich auch dazu gehören könnten. Mühlen gewann unter der Woche im Pokal beim Nachbarn Eintracht Nordhorn und tankte erneutes Selbstbewusstsein für das schwere Spiel am Sonntag. Seit 2018 gab es vier Remis und je einen Sieg.

Heute, 19:30 Uhr TV Dinklage TV Dinklage BV Garrel BV Garrel 19:30 PUSH

Bereits am heutigen Donnerstagabend empfängt Dinklage den BV Garrel zu einem richtungsweisendes Spiel. Die Gäste könnten heute vorübergehend Platz eins erklimmen, während der TVD mit einem Sieg an Garrel vorbeizieht. Jedoch gab es seit 2023 keinen Heimsieg in diesem direkten Duell.