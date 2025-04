Der Spitzenreiter befindet sich in einer kleinen Krise – Seit drei Spielen ist der VfR Voxtrup sieglos und musste auch am vergangenen Wochenende im Heimspiel gegen den TSV Venne die nächste Niederlage hinnehmen. (1:3) Gegen Quitt Ankum will der VfR zurück in die Spur finden, um den Verfolger Bad Rothenfelde nicht noch näher ranzulassen. Im Hinspiel tat sich Voxtrup gegen Quitt Ankum schwer, lag bis zur 76. Minute zurück, konnte die Partie dann aber doch noch drehen und mit 2:1 als Sieger vom Platz gehen.