Am Wochenende steht der 29. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems an und so lange wird es richtig ernst. Der Spitzenreiter VfR Voxtrup will nach drei Niederlagen am Stück in Neuenkirchen wieder zurück in die Spur finden, denn die Verfolger laueren. Auch im Tabellenkeller stehen direkte Begegnungen an, welche wegweisende Ergebnisse versprechen. Wir geben einen Überblick, über die anstehenden Begegnungen.