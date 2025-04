Voxtrup verliert erneut – Verfolger können Patzer nicht nutzen

Hollage gelang es nicht den Patzer von Spitzenreiter Voxtrup zu nutzen und musste eine ganz bittere Niederlage hinnehmen. Um so bitter, da kurz vor der Halbzeit die große Möglichkeit bestand selbst in Führung zu gehen. Arlind Smakolli scheiterte allerdings vom Punkt, womit es doch mit 0:0 in die Kabine ging. In der 70. Minute kam es dann noch bitterer, denn die Gäste vom TuS Berge gingen tatsächlich in Führung. Auch der Platzverweis wenig später änderte an der Niederlage nichts mehr. Hollage verpasst es, an Voxtrup heran zu rücken.