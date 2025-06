Voxtrup stürmt zum Meistertitel – Venne deklassiert Lüstringen

Ein Spiel, das in die Vereinsgeschichte eingeht: Venne ließ Lüstringen keine Chance. Tardeli Malungu erzielte unglaubliche acht Treffer und dominierte die Partie nach Belieben. Auch Holm, Menga und Enns reihten sich in die Torschützenliste ein. Lüstringen konnte dem Tempo und der Offensive der Hausherren in keiner Phase etwas entgegensetzen.

TSV Venne – SC Lüstringen 17:0

TSV Venne: Luca Gerlach, Lennart Holtmeyer, Dimitri Breinert, Sven Herrmann (45. Mario Drachenberg), Fabian Knäuper (45. Walter Drachenberg), Marco Enns, Tardeli Malungu, John Holm, Daniel Plümer (55. Dimitri Breinert), Addy-Waku Menga (55. Till Schäfer) - Trainer: Nico Fehlhauer

SC Lüstringen: Mika Wolterink, Dion Ashani, Denis Syuleyman (80. Hendrik Winterbur), Kristos Schönfeld, Donik Rexhepi, Birman Mahmoud Baghistani, Adonit Alijaj (72. Almin Besirevic), Fabian Zahlten, Giuliano Can Tallarita (37. Abdourahmane Balde), Rene Beckmann - Trainer: Ali Ahmed - Trainer: Hendrik Winterbur

Schiedsrichter: Nico Krone

Tore: 1:0 Tardeli Malungu (7.), 2:0 John Holm (8.), 3:0 Addy-Waku Menga (9.), 4:0 Tardeli Malungu (13.), 5:0 Lennart Holtmeyer (20.), 6:0 Daniel Plümer (23.), 7:0 John Holm (35.), 8:0 Tardeli Malungu (51.), 9:0 Tardeli Malungu (52.), 10:0 Addy-Waku Menga (54.), 11:0 Tardeli Malungu (59.), 12:0 Marco Enns (61.), 13:0 Tardeli Malungu (66.), 14:0 Tardeli Malungu (73.), 15:0 Tardeli Malungu (75.), 16:0 Dimitri Breinert (78.), 17:0 Tardeli Malungu (79.)