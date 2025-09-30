Voxtrup steckt weiter in "schwieriger Phase" und verliert erneut

Die Gastgeber legten einen starken Beginn hin: Bereits nach 15 Minuten traf Kacper Lazaj zur Führung, die Jan-Ole Rahenbrock in der 30. Minute ausbaute. Nach der Pause erhöhte Philipp Iwo auf 3:0 (60.), ehe Jan Hülsmann (71.) für den VfR zumindest den Ehrentreffer erzielte.

„Ich denke, wir haben heute insgesamt eine ordentliche Leistung auf den Platz gebracht. Über weite Strecken konnten wir mit dem Gegner mithalten und haben es geschafft, uns eigene Torchancen herauszuspielen. Leider hat uns in den entscheidenden Momenten die Kaltschnäuzigkeit gefehlt, um daraus auch Treffer zu erzielen“, analysierte Heinz nach Abpfiff.

Vor allem die Gegentore ärgerten den Coach: „Auf der anderen Seite müssen wir uns ankreiden lassen, dass wir das Spiel durch zu einfache Gegentore, vor allem nach Standardsituationen, aus der Hand geben. Das ist bitter, weil wir aus dem Spiel heraus eigentlich sehr stabil standen und kaum etwas zugelassen haben.“

Trotz der Niederlage hob Heinz die Einstellung seiner Mannschaft hervor: „Natürlich ist das im Moment eine schwierige Phase, die an den Kräften zehrt, aber entscheidend ist, die Jungs stecken nicht auf. Man sieht, dass sie wollen, dass sie sich reinhauen und dass sie überzeugt sind von dem Weg, den wir gemeinsam gehen. Das macht Zuversicht.“

Mit Blick auf die kommenden Aufgaben zeigte sich der Voxtrup-Coach kämpferisch: „Wenn wir es schaffen, die leichten Fehler abzustellen und vorne noch zielstrebiger zu werden, bin ich fest davon überzeugt, dass wir die Punkte holen werden. Daran arbeiten wir, und das ist auch unser klares Ziel für das nächste Heimspiel.“

Dann empfängt der Aufsteiger GW Firrel. Garrel reist zum TV Dinklage.