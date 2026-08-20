Voxtrup schlägt Venne knapp Rasantes Bezirksliga-Spiel endet mit 1:0 – TSV Venne lässt Chancen auf den Ausgleich liegen von Michael Eggert · Heute, 08:21 Uhr · 0 Leser

Fupa Achiv-Foto – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Der VfR Voxtrup hat den TSV Venne in einem rassigen Bezirksliga-Duell mit 1:0 besiegt. Für die Gäste, die mit zwei Siegen optimal in die Saison gestartet waren, war es die erste Niederlage. Damit verpasste Venne den Sprung in die Spitzengruppe der Tabelle.

Die Partie bot von Beginn an viel Tempo und zahlreiche Highlights auf beiden Seiten. In der ersten Halbzeit hatte Voxtrup zunächst die besseren Möglichkeiten und belohnte sich nach rund 30 Minuten: Nach feiner Vorarbeit von Niklas Budde traf Fabio Reromè Koch zur 1:0-Führung.

Fabio Jeromè Koch erzielte den Siegtreffer für den VFR Voxtrup – Foto: Fupa

Nach dem Seitenwechsel erhöhte der TSV Venne den Druck und drängte auf den Ausgleich. Die Gäste erspielten sich einige hochkarätige Torchancen, konnten diese jedoch nicht nutzen. Voxtrup verteidigte leidenschaftlich und brachte die knappe Führung über die Zeit.

Die Stimmen zum Spiel: „Das Spiel dürfen wir eigentlich nicht verlieren. In der ersten Halbzeit hatte Voxtrup die besseren Möglichkeiten und wir hatten Glück, nicht mit 0:2 in Rückstand zu geraten. Nach dem Seitenwechsel rennen wir dem Rückstand hinterher, erspielen uns aber vier hundertprozentige Torchancen, die wir leider nicht nutzen. Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen – wir haben alles investiert und bis zum Schluss gekämpft. Heute hat uns einfach das nötige Spielglück gefehlt,“ meinte Trainer Jan Niehaus (TSV Venne) nach dem Spiel.