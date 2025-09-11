Voxtrup reist als "klarer Underdog" zu BW Papenburg

Am kommenden Wochenende wartet auf den VfR Voxtrup eine der schwersten Aufgaben der Saison: Das Auswärtsspiel bei Blau-Weiß Papenburg. Der Gegner, Vorjahres-Zweiter und aktuell Tabellendritter, gilt als einer der Favoriten, auch am Ende der Saison ganz oben zu stehen.

Trainer Alexander Heinz weiß genau, worauf sich seine Mannschaft einstellen muss: „Mit Papenburg treffen wir auf den Vorjahres-Zweiten und aktuellen Tabellendritten, eine Mannschaft, die kaum Schwächen zeigt und auf heimischem Boden bislang nur gegen Melle Punkte liegen ließ. Wir wissen sehr genau, was uns dort erwartet: Erfahrung, Abgezocktheit und ein Gegner, der jeden Fehler bestraft.“

Dass Voxtrup in dieser Partie nicht als Favorit ins Rennen geht, ist für Heinz selbstverständlich: „Dass wir in dieser Partie der klare Underdog sind, ist keine Überraschung.“ Doch der Trainer blickt trotz der schweren Ausgangslage optimistisch nach vorn. Aus der jüngsten Niederlage in Esens hat sein Team gelernt: „Die Lektionen aus dem Spiel in Esens haben wir verinnerlicht, und wir wollen sie nutzen, um diesmal auswärts mit einer anderen Haltung aufzutreten.“

Dennoch gilt es für Voxtrup nun auch um Punkte. Der Aufsteiger steht im Tabellenkeller mit drei Punkten und will endlich wieder was Zählbares mitnehmen. Zwar ist die Favoritenrolle klar, doch Überraschungen sind möglich.

Anpfiff ist dann am Sonntag um 15.00 Uhr!