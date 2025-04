Am Ostersamstag rollte auf fünf Plätzen der Bezirksliga Weser-Ems der Ball, ein Fest war es aber nur für wenige Teams. Vor allem dem Spitzenreiter Voxtrup wird nach der dritten Niederlage in Folge die Feierlaune vergangen sein. Was in den einzelnen Partien der Region so passierte, zeigen wir wie gewohnt in der Spieltagsübersicht.