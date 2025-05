Der vorletzte Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems steht an verspricht Spannung pur. Der VfR Voxtrup will seine tolle Saison in Lechtingen mit der Meisterschaft und dem gleichbedeutenden Aufstieg in die Landesliga krönen. Im Tabellenkeller kommt es zu mehreren Duellen, die ebenfalls für Vorentscheidungen in Sachen Abstieg sorgen könnten – ein brisantes Fußballwochenende wartet. Wie gewohnt im Folgenden der Übersicht über alle Partien des Spieltages.