Die Serie des SV Bad Rothenfelde ist mittlerweile bekannt und sollte auch im letzten Heimspiel des SVR nicht reißen. Abermals souverän zeigte die Mannschaft von Marko Tredup eine abgeklärte Leistung und fuhr einen ungefährdeten Heimsieg ein. Seit der Winterpause ist die Tredup-Elf mittlerweile ungeschlagen, in Zahlen: 13 (!) Spiele in Folge wurde kein Spiel mehr verloren. Bei aller Euphorie gehört zur Realität auch, dass am vergangenen Spieltag der Spitzenreiter aus Voxtrup die Meisterschaft klar machen konnte und die beachtliche Serie nicht mehr zum ganz großen Erfolg führen wird.

Last-Minute-Sieg und damit der endgültige Klassenerhalt für Bad Laer – In einer sehr interessanten Partie gingen die Gäste vom TuS Hilter zwar zweimal in Führung, fahren letztendlich aber ohne Punkte zurück in die Heimat. Ein Blick auf die Tabelle zeigt, wie bitter die Niederlage für den TuS ist, mit einem Sieg stünde man vor dem SV Bad Laer. Für Hilter geht es am kommenden Spieltag gegen Melle II dann erneut um alles.