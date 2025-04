Am Wochenende gab es im Rahmen des 29. Spieltages der Bezirksliga Weser-Ems wieder einiges zu bestaunen. Der Spitzenreiter Voxtrup schaffte es nach vier sieglosen Spielen am Stück in Neuenkirchen doch noch aus der Krise, was scheinbar auch höchste Zeit wurde, denn Verfolger Blau-Weiß Hollage konnte unter der Woche erneut gewinnen und bleibt oben dran. Aber auch im Tabellenkeller spitzt sich die Tabellensituation weiter zu. Wir geben wie gewohnt einen Überblick über die ausgetragenen Partien.