Voting gestartet: BLEIB FAIR‑Monatssieger April 2026 gesucht

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Der BLEIB FAIR‑Monat April zeigt eindrucksvoll, wie groß sportliche Fairness im Amateurfußball gelebt wird. Drei Spielerinnen und Spieler haben in unterschiedlichen Situationen bewusst auf einen sportlichen Vorteil verzichtet – und damit ein starkes Zeichen gesetzt. Nun liegt es an der Fußball‑Community: Bis Montag, 18. Mai, kann über den Monatssieger abgestimmt werden.

Im Kreisliga‑A‑Spiel zwischen dem KV Plieningen und dem TV Kemnat entschied der Schiedsrichter zunächst auf Strafstoß für den Gast. Dean Kovacevic war im Strafraum zu Fall gekommen – ohne gegnerische Einwirkung. Noch vor der Ausführung griff der Spieler selbst ein und stellte klar, dass kein Foul vorlag. Der Strafstoß wurde zurückgenommen.

Besonders bemerkenswert: Der TV Kemnat steckte zu diesem Zeitpunkt als Tabellenletzter mitten im Abstiegskampf. Ein möglicher Ausgleich hätte enorm geholfen. Dennoch entschied sich Kovacevic für Ehrlichkeit – auch wenn das Spiel letztlich verloren ging und der Klassenerhalt in weitere Ferne rückte. Verein und Schiedsrichter meldeten die Aktion unabhängig voneinander als außergewöhnliches Fairplay.

Auch in Wasseralfingen stand ein Strafstoß im Raum. Beim Stand von 0:1 entschied der Schiedsrichter in der 42. Minute zunächst auf Elfmeter für die DJK‑SV. Mohamed Osman, der gefoulte Spieler, suchte jedoch direkt das Gespräch und erklärte, dass das Foul außerhalb des Strafraums passiert war.

Die Entscheidung wurde korrigiert – ein möglicher Vorteil bewusst aufgegeben. Ein starkes Beispiel für sportliche Gerechtigkeit und Fairness auf dem Platz.

Gesundheit vor Torchance: Victoria Brinsa (SV Burgrieden)

In einer aussichtsreichen Angriffssituation rund 25 Meter vor dem Tor hätte Victoria Brinsa freie Bahn gehabt. Doch nachdem eine Abwehrspielerin des Gegners von einer Mitspielerin unglücklich im Gesicht getroffen wurde, entschied sich Brinsa, den Ball ins Aus zu spielen.

Sie verzichtete damit auf eine klare Torchance zugunsten der Gesundheit einer Gegenspielerin – ein vorbildliches und faires Verhalten, das über das eigene Spiel hinausblickt.

Attraktive Preise – Fairness wird immer belohnt

Auf den BLEIB FAIR‑Monatssieger warten ein adidas‑Rucksack sowie zwei Tickets für ein Spiel im Verbandsgebiet nach Wahl, darunter auch Begegnungen mit Bundesligisten. Doch auch die beiden weiteren Nominierten gehen nicht leer aus: Sie erhalten ebenso wie alle gemeldeten Fairplay‑Akteure einen adidas‑Gymbag und ein Fairplay‑Handtuch.