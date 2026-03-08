Voss‑Tecklenburg und Wolze formen die Fußballstars von morgen

Kevin Wolze ist mit seiner Fußballschule beim SV Straelen zu Gast. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Vom 31. März bis 2. April wird die Platzanlage des SV Straelen an der Römerstraße zum großen Treffpunkt für Kinder. Beim Osterferiencamp der Fußballschule „Balltalente“ hat der Nachwuchs die Gelegenheit, unter der Anleitung von Martina Voss-Tecklenburg und Kevin Wolze seine fußballerischen Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Wie sieht das Programm aus – und wer kann teilnehmen? Die beiden Profis verraten es.