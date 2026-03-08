Voss‑Tecklenburg und Wolze formen die Fußballstars von morgen

Vom 31. März bis 2. April wird die Platzanlage des SV Straelen an der Römerstraße zum großen Treffpunkt für Kinder. Beim Osterferiencamp der Fußballschule „Balltalente“ hat der Nachwuchs die Gelegenheit, unter der Anleitung von Martina Voss-Tecklenburg und Kevin Wolze seine fußballerischen Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Wie sieht das Programm aus – und wer kann teilnehmen? Die beiden Profis verraten es.
Die ehemalige Bundestrainerin und der Ex-Profi des MSV Duisburg bringen den Fußballstars von morgen das nötige Know-how aufs Spielfeld. Die Teilnehmer, Mädchen und Jungen im Alter von 8 bis 14 Jahren, können sich auf drei Tage voller Action, neuer Tricks und jede Menge Spiel, Spaß und Spannung freuen. „Die Kinder werden hier nicht nur trainieren, sondern ihr Potenzial entdecken und gezielt weiterentwickeln“, sagt Voss-Tecklenburg.
Kevin Wolze, der als 45-facher Jugendnationalspieler, langjähriger Kapitän des MSV Duisburg und aktueller Trainer von Viktoria Goch auf umfangreiche Erfahrung zurückblickt, ergänzt: „Es geht darum, den Kindern nicht nur Technik zu vermitteln, sondern gleichzeitig die Begeisterung für den Sport zu wecken.“
Das Camp umfasst ein professionell organisiertes Trainingsprogramm mit zwei Einheiten täglich: Die erste startet um 10 Uhr, die zweite um 14 Uhr. Dazwischen gibt es eine betreute Mittagspause mit gesunder Verpflegung sowie die Gelegenheit, den Trainern Fragen zu stellen. Snacks und Getränke stehen jederzeit bereit. Die Kinder können ab 15.45 Uhr abgeholt werden.
Ein Highlight: Jedes teilnehmende Kind erhält ein hochwertiges Trainingsset, bestehend aus Trikot, Hose und Trinkflasche. „Hier geht es nicht nur um das Kicken, sondern um Profi-Inhalte, die im normalen Vereinstraining oft zu kurz kommen“, sagt Kevin Wolze. Die Teilnahmegebühr beträgt 135 Euro. Anmeldungen und weitere Infos gibt es unter www.balltalente.com.
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: