Ratingen ist noch einmal in der Liga gefordert. – Foto: Gerhard Hannappel

Voss' letzte Partie mit der U15 Der Trainer will mit den C-Junioren von Ratingen 04/19 den bestmöglichen Rang in der Regionalliga erreichen. Nach der Partie bei RW Essen wird er neuer Jugendchef.

Für die U15-Fußballer von Ratingen 04/19 endet mit dem letzten Meisterschaftsspiel am Samstagnachmittag (15 Uhr, Kunstrasenplatz Seumannstraße 55) beim Tabellendritten Rot-Weiss Essen eine erfolgreiche Saison. Trainer Andreas Voss will mit seinem Team einen positiven Abschluss für die bestmögliche Platzierung in der Regionalliga West erreichen.

Morgen, 15:00 Uhr Rot-Weiss Essen RW Essen Ratingen 04/19 Ratingen 15:00 live PUSH Im Jugendbereich trennen sich nach einer Spielzeit oft die Wege, neue Mannschaften bilden sich. So werden einige Spieler den Verein verlassen, andere werden in der U16 in Ratingen spielen, andere bleiben in der U15. Auch für Voss ist die Partie bei RWE die letzte als Coach der Regionalliga-Mannschaft. Der ehemalige Bundesligaprofi wird aber weiterhin als Sportlicher Leiter für den leistungsbezogenen Nachwuchs bei Ratingen 04/19 tätig sein. Damit optimiert und professionalisiert der Verein aus der Dumeklemmerstadt seine Strukturen im Jugendbereich. „Wir wollen schauen, dass wir die Spieler mannschaftsübergreifend begleiten und natürlich in den Seniorenbereich überführen, damit sie eine Heimat in der ersten oder zweiten Herren-Mannschaft finden“, erklärt Voss.

Bestmögliche Endplatzierung erreichen Sportlich kann die U15 von 04/19 am letzten Spieltag der Regionalliga befreit aufspielen, dennoch ist die Aufgabe äußerst reizvoll. Das Hinspiel gewann sie mit 1:0. Die Essener haben als Tabellendritter noch Chancen auf den Aufstieg, drei Punkte trennt das Team vom SC Paderborn, der am letzten Spieltag allerdings zu Hause gegen Schlusslicht Sportfreunde Siegen spielt.