Voss ist in doppelter Mission für Ratingen 04/19 unterwegs

Gegner ist das Team der Sportfreunde Siegen, bei denen das Team von Andreas Voss in der Hinrunde mit 2:1 gewann. Nun könnte diese Begegnung ein richtungsweisendes Spiel sein.

Voss ist zufrieden mit der Trainingswoche

Nach der 0:1-Niederlage in Hordel und dem 0:0-Unentschieden beim Wuppertaler SV ist Ratingen 04/19 auf den siebten Tabellenplatz abgerutscht. Ein Blick auf die Tabelle zeigt auch, wie wichtig das Spiel gegen die Sportfreunde ist, denn die Gäste sind Achter und weisen nur 16 Punkte auf – vier weniger als das Team aus der Dumeklemmerstadt. Die Teams auf den Plätzen vier bis sieben haben aktuell alle 20 Punkte, wobei Ratingen ein Spiel weniger absolviert hat. „Natürlich gewinnen wir alle lieber, wir brauchen dafür aber auch eine Siegermentalität. Wir haben in dieser Woche gut trainiert, und die Jungs sind heiß“, berichtet Voss, der den Blick auch weiter nach vorne und in der Tabelle nach oben gerichtet hat.