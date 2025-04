Voss hat die Defensive von Ratingen 04/19 II stabilisiert

Andreas Voss hat es in den vergangenen Wochen verstanden, die Abwehr mächtig zu stabilisieren. Das erklärt der Sportliche Leiter Tobias Krampe so: „Andreas ist bestens geschult, was die gesamte Defensive angeht. Sie kann auch kritische Situationen meistern, wenn der Gegner über eine längere Zeit viel Druck ausübt.“ Dabei hat sich bis auf die Torwart-Position im Personalbereich kaum etwas geändert. Aber Paul Berger hat sich enorm verbessert. Der 20-jährige Innenverteidiger wohnt in Solingen und nimmt die weiten Fahren locker auf sich. Das Vorstandsmitglied José Concellon konnte ihn im vergangenen Sommer an den Götschenbeck locken, es war ein echter Glücksgriff.

Nach Urdenbach geht es in Bestbesetzung und alle hoffen, dass die beiden Oberliga-Spieler Sven Kreyer und Keeper Luca Fenzl wieder dabei sind. Auch durch sie erfolgte diese großartige Steigerung der vergangenen Wochen. Dableibt es abzuwarten, wen Ratingens Cheftrainer Peter Radojewski am Donnerstag (20 Uhr) mit zum Oberliga-Duell beim 1. FC Monheim mitnimmt.