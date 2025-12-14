Vorzeitliche Bescherung beim TSV Sparrieshoop

Das Jahresende steht vor der Tür und die Vereine sind in den letzten Zügen, bevor es in die wohlverdiente Winterpause geht. Wo das sportliche auf dem Platz langsam ausklingt, werden natürlich hinter den Kulissen wichtige Themen abgearbeitet.

Eins davon konnte Abteilungsleiter Michael Möller zusammen mit seinem Stellvertreter Andreas Schuckschdies bereits frühzeitig abhaken. In der vergangenen Woche wurden mit Sebastian Schweig (links / Trainer 1. Herren) und Jan Strüben (rechts / Co-Trainer 1. Herren sowie aktueller Interims-Trainer der 2. Herren) bereits Gespräche geführt, um die frühzeitige Planung für die Saison 2026/2027 vorranzutreiben. Und was diese Personalien betrifft, können Möller und Schuckschdies beruhigt in die Weihnachtstage schlittern, denn sowohl Schweig als auch Strüben haben für die kommende Saison zugesagt. "Wir freuen uns, das wir auch kommende Saison mit den beiden planen können. Somit können wir uns auf die Verstärkung des bestehenden Trainerteams fokussieren, da wir gerade im Bezug auf die Zwote noch auf der Trainer- und Co-Trainerposition aufstocken wollen. Gespräche sind in dieser Hinsicht bereits geplant, aber noch keine Finale Entscheidung gefallen." fügte Möller als Kommentar an.