Vorzeitiges Saisonende für Arnold

Wie Cheftrainer Dieter Hecking bestätigte, hatte Arnold zwar zuletzt noch Fortschritte gemacht, jedoch immer wieder mit Rückschlägen zu kämpfen. Nach einer erneuten Verschlechterung im Training entschieden sich Verein und medizinische Abteilung gemeinsam dafür, den 31-Jährigen vollständig aus dem Spielbetrieb zu nehmen – auch mit Blick auf die kommende Saison.

Damit verpasst Arnold die letzten Ligaspiele in Freiburg, gegen Bayern München und beim FC St. Pauli sowie eine mögliche Relegation.