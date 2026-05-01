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Allgemeines
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Vorzeitiges Saisonende für Arnold
Kapitän des VfL Wolfsburg fällt mit Leistenverletzung für den Endspurt aus
Der VfL Wolfsburg muss in der entscheidenden Phase der Saison auf seinen Kapitän verzichten. Maximilian Arnold wird aufgrund anhaltender Probleme im Leistenbereich in den verbleibenden Spielen nicht mehr zur Verfügung stehen. Damit endet die Saison für den Mittelfeldspieler vorzeitig.
Wie Cheftrainer Dieter Hecking bestätigte, hatte Arnold zwar zuletzt noch Fortschritte gemacht, jedoch immer wieder mit Rückschlägen zu kämpfen. Nach einer erneuten Verschlechterung im Training entschieden sich Verein und medizinische Abteilung gemeinsam dafür, den 31-Jährigen vollständig aus dem Spielbetrieb zu nehmen – auch mit Blick auf die kommende Saison.
Damit verpasst Arnold die letzten Ligaspiele in Freiburg, gegen Bayern München und beim FC St. Pauli sowie eine mögliche Relegation.
Für den Routinier ist es ein bitterer Moment, gerade nach seinem 400. Bundesliga-Einsatz im Trikot der Wölfe. Emotional zeigte er sich entsprechend betroffen, betonte jedoch zugleich seine Unterstützung für das Team aus dem Hintergrund. Trotz Reha-Programm wolle er nah an der Mannschaft bleiben und den Kampf um den Klassenerhalt weiter begleiten.
Für Wolfsburg bedeutet der Ausfall einen herben Verlust in einer Phase, in der Erfahrung, Stabilität und Führungsstärke im Abstiegskampf dringend gebraucht werden.