Vorzeitiges Leih-Ende bei Otto Stange

Otto Stange kehrt vorzeitig zum Hamburger SV zurück. Dafür kommt Immanuel Pherai vom den Hanseaten zur SV Elversberg.
Der 18-jährige Otto Stange verlässt die SV Elversberg und kehrt zum Bundesligisten Hamburger SV zurück. Beide Parteien haben sich auf ein vorzeitiges Ende der Leihe verständigt. Im Gegenzug erhält die SVE Verstärkung: Der offensive Mittelfeldspieler Immanuël Pherai (24) wechselt für die restliche Saison leihweise vom HSV an die Kaiserlinde – inklusive Kaufoption im Sommer.
Der gebürtige Hamburger Otto Stange kam seit dem Leihbeginn im vergangenen Sommer auf zwölf Pflichtspieleinsätze für die SVE. Im DFB-Pokal-Spiel gegen Hertha BSC stand er von Beginn an auf dem Platz, in den weiteren Zweitliga-Partien wurde Stange jeweils eingewechselt und erzielte in elf Spielen drei Tore. „Otto hat uns sehr viele positive Impulse gegeben, er hat eine tolle Laufbahn vor sich. Gleichzeitig konnten wir eine Konstellation schaffen, von der alle Seiten kurz-, mittel- und langfristig profitieren können“, sagt SVE-Sportvorstand Ole Book: „Wir bedanken uns beim HSV für die konstruktiven und zielführenden Gespräche und freuen uns auf Immanuels Qualitäten. Er wird uns mit seiner Spielfreude und Torgefahr sehr helfen.“
Der in Amsterdam geborene Immanuël Pherai kam nach seiner Jugendzeit in den Niederlanden im Jahr 2017 nach Deutschland und durchlief im Leistungszentrum von Borussia Dortmund die weiteren Schritte bis in den Profibereich. In der Saison 2021/2022 absolvierte er dort seinen ersten Kurzeinsatz in der Bundesliga. Nach einer zwischenzeitlichen Leihe zum niederländischen Erstligisten PEC Zwolle wechselte Pherai 2022 zu Eintracht Braunschweig. In einer Saison kam er dort bei 29 Zweitliga-Einsätzen auf 17 Torbeteiligungen (10 Tore, 7 Vorlagen) und empfahl sich damit für den Hamburger SV. Für den HSV stand der Offensivspieler in den folgenden beiden Spielzeiten in 47 Zweitliga-Partien auf dem Platz, erzielte drei Tore und bereitete acht Treffer vor. Nach dem Bundesliga-Aufstieg mit Hamburg im vergangenen Sommer kam Pherai in der laufenden Erstliga-Saison auf sechs Einwechslungen. „Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe bei der SV Elversberg. Der Verein hat einen klaren Plan und steht für mutigen, offensiven Fußball – das hat mich überzeugt“, sagt Immanuël Pherai: „Jetzt freue ich mich darauf, das Team kennenzulernen und meinen Teil zu einer erfolgreichen Rückrunde beizutragen