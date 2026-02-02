Vorzeitiges Leih-Ende bei Otto Stange

Der 18-jährige Otto Stange verlässt die SV Elversberg und kehrt zum Bundesligisten Hamburger SV zurück. Beide Parteien haben sich auf ein vorzeitiges Ende der Leihe verständigt. Im Gegenzug erhält die SVE Verstärkung: Der offensive Mittelfeldspieler Immanuël Pherai (24) wechselt für die restliche Saison leihweise vom HSV an die Kaiserlinde – inklusive Kaufoption im Sommer.

Der gebürtige Hamburger Otto Stange kam seit dem Leihbeginn im vergangenen Sommer auf zwölf Pflichtspieleinsätze für die SVE. Im DFB-Pokal-Spiel gegen Hertha BSC stand er von Beginn an auf dem Platz, in den weiteren Zweitliga-Partien wurde Stange jeweils eingewechselt und erzielte in elf Spielen drei Tore. „Otto hat uns sehr viele positive Impulse gegeben, er hat eine tolle Laufbahn vor sich. Gleichzeitig konnten wir eine Konstellation schaffen, von der alle Seiten kurz-, mittel- und langfristig profitieren können“, sagt SVE-Sportvorstand Ole Book: „Wir bedanken uns beim HSV für die konstruktiven und zielführenden Gespräche und freuen uns auf Immanuels Qualitäten. Er wird uns mit seiner Spielfreude und Torgefahr sehr helfen.“