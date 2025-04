Vorzeitiges Aus bei Jahn Landsberg: Trainer Sanktjohanser schmeisst hin

München/Landsberg – Suchaktionen an Ostern sind keine Seltenheit, die Art von Suche, die die Verantwortlichen der FT Jahn Landsberg hinter sich haben aber eher schon. Während sich viele Kinder in der Osterzeit auf die Suche nach Eiern und Nestern machen, musste die Jahn-Führung in diesem Jahr kurzfristig nach einem neuen Trainer suchen. Der alte, Armin Sanktjohanser, hatte kurz vor den Osterfeiertagen den Hut geworfen.

Sanktjohanser schmeißt nach Sieg gegen Weßling hin