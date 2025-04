Vorzeitiger Trainerwechsel beim Landesliga-Schlusslicht SpVg Flittard

Mazza: "Eine absolute Top-Adresse"

Neuer Mann an der Seitenlinie ist Angelo Mazza. Der 38-Jährige sollte das Team ursprünglich zur kommenden Saison übernehmen, rückt nun zusammen mit Co-Trainer Sandro Mirabelli aber vorzeitig ins Amt. Zuvor war das Duo beim Bezirksligisten CfB Ford Niehl tätig. Die Aufgabe in Flittard beschreibt Mazza als reizvoll – trotz der angespannten Lage: „Die Rahmenbedingungen in Flittard sind absolut top. Es gibt hochmoderne Kabinen, ein eigenes Gym – so etwas habe ich noch nie erlebt. Ich durfte nach meiner Station bei Ford Niehl erneut ins oberste Regal greifen, Flittard ist eine absolute Top-Adresse.“