Vorzeitiger Abstieg droht: Außenseiterrolle für Holthausen Biene Vorletzter empfängt Tabellenfünften im Nachholspiel von red · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Reinhard Rehkamp

Im Nachholspiel des 22. Spieltags trifft der SV Holthausen Biene auf VfV Borussia 06 Hildesheim. Die Rollen sind vor der Partie klar verteilt: Der Aufsteiger kämpft im Tabellenkeller, mit einer Niederlage stünde der Abstieg fest, während die Gäste den Anschluss an die Spitzengruppe halten wollen.

Die Ausgangslage vor der Begegnung ist eindeutig. Der SV Holthausen Biene belegt mit 13 Punkten aus 24 Spielen den 15. Tabellenplatz und weist mit 32:74 Toren die schwächste Defensive der Liga auf. VfV Borussia 06 Hildesheim steht hingegen mit 40 Punkten aus 22 Partien auf Rang fünf und gehört damit zum erweiterten Verfolgerfeld der Spitzenteams. Hildesheim kann mit einem Auswärtssieg seine Position in der oberen Tabellenhälfte festigen und den Druck auf die vor ihnen platzierten Mannschaften erhöhen.