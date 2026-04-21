Vorzeitiger Abstieg droht: Außenseiterrolle für Holthausen Biene

Im Nachholspiel des 22. Spieltags trifft der SV Holthausen Biene auf VfV Borussia 06 Hildesheim. Die Rollen sind vor der Partie klar verteilt: Der Aufsteiger kämpft im Tabellenkeller, mit einer Niederlage stünde der Abstieg fest, während die Gäste den Anschluss an die Spitzengruppe halten wollen.
Die Ausgangslage vor der Begegnung ist eindeutig. Der SV Holthausen Biene belegt mit 13 Punkten aus 24 Spielen den 15. Tabellenplatz und weist mit 32:74 Toren die schwächste Defensive der Liga auf. VfV Borussia 06 Hildesheim steht hingegen mit 40 Punkten aus 22 Partien auf Rang fünf und gehört damit zum erweiterten Verfolgerfeld der Spitzenteams.
Hildesheim kann mit einem Auswärtssieg seine Position in der oberen Tabellenhälfte festigen und den Druck auf die vor ihnen platzierten Mannschaften erhöhen.
Beide Mannschaften gehen mit positiven Ergebnissen in das Nachholspiel. Holthausen Biene setzte sich zuletzt mit 3:1 gegen Lupo Martini Wolfsburg durch und konnte damit einen wichtigen Erfolg im Tabellenkeller verbuchen. VfV Borussia 06 Hildesheim gewann sein jüngstes Spiel mit 2:1 gegen Eintracht Braunschweig II.
Das erste Aufeinandertreffen entschieden die Hildesheimer deutlich für sich. Beim 4:1-Erfolg zeigte der Favorit vor allem in der Schlussphase seine Qualität. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Christel sorgten Malina, Arizanov und Biso in den letzten Minuten für klare Verhältnisse, nachdem Nichau Holthausen Biene zunächst in Führung gebracht hatte.
Während der SV Holthausen Biene auf weitere Punkte im Abstiegskampf angewiesen ist, geht es für Hildesheim darum, die eigene Position im oberen Tabellendrittel zu sichern. Die Voraussetzungen sprechen für die Gäste, doch der jüngste Heimsieg könnte dem Tabellenkellerteam zusätzlichen Auftrieb verleihen.