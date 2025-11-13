Vorzeitige Winterpause: Erstes Bezirksliga-Spiel abgesetzt

Kurz vor der Winterpause kommt es in der Regel zu vermehrten Spielabsagen. Wir haben für euch den Überblick über die abgesagten Duelle der Teams aus Oberbayern.

Bis zum Ende der Woche sollen die Temperaturen laut der aktuellen Zehn-Tage-Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Bayern nochmal ansteigen. Dennoch drohen auch an diesem Wochenende zahlreiche Spiele auszufallen.

Nicht nur im höherklassigen oberbayerischen Amateurfußball gab es vergangenes Wochenende bereits Absagen. Unter der Woche musste dann das U19-Pokal-Duell zwischen 1860 München und Wacker Burghausen abgebrochen werden, nicht aufgrund des Rasens, sondern aufgrund des Nebels.

Für viele Vereine geht es deshalb frühzeitig in die Winterpause: So unter anderem für SC Eintracht Freising und den FC Moosinning. „Leider wurden alle Rasenplätze von der Stadt Freising gesperrt“, schreibt der SEF auf Instagram. „Das Nachholspiel wird am Dienstag, 07.04.2026, um 19:30 Uhr stattfinden.“