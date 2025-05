Vorzeitige Vertragsverlängerung mit Maximilian Rohr

Innenverteidiger Maximilian Rohr wird längerfristig Teil der SV Elversberg bleiben. Die SVE hat den Vertrag des 29-Jährigen, der grundsätzlich noch in der kommenden Saison 2025/2026 gültig ist, frühzeitig um zwei weitere Jahre bis Sommer 2028 verlängert.

Rohr kam zur aktuellen Saison 2024/2025 nach vorherigen Stationen unter anderem bei Carl Zeiss Jena und dem Hamburger SV vom SC Paderborn 07 zur SVE. Nachdem er in den Anfangswochen noch im Aufbautraining war und an die Mannschaft herangeführt wurde, ist der 1,93 Meter große Verteidiger seit Mitte September ein verlässlicher Faktor in der Elversberger Defensive. Nach seiner SVE-Premiere im Heimspiel gegen den SV Darmstadt 98 rückte er im Spätsommer 2024 beim Auswärtsspiel bei der SpVgg Greuther Fürth erstmals in die Startelf – bis zum aktuellen Zeitpunkt hat Maximilian Rohr 23 Pflichtspiele für die SVE bestritten. Vereinsübergreifend kommt er in seiner bisherigen Karriere auf 65 Zweitliga-Einsätze.

„Maximilian hat seine Qualitäten in dieser Saison durch seine zuverlässigen, souveränen Auftritte immer wieder unter Beweis stellen können“, sagt SVE-Sportvorstand Ole Book. „Daher freuen wir uns, zu diesem frühen Zeitpunkt Planungssicherheit mit ihm für die nächsten Jahre zu haben.“ Maximilian Rohr ergänzt: „Ich habe nach meiner Ankunft bei der SVE schnell gemerkt, dass der Wechsel für mich der richtige Schritt war. Losgelöst von der erfolgreichen Saison bereitet die Arbeit mit dem gesamten Team hier sehr viel Freude. Dementsprechend freue ich mich jetzt schon auf die Zukunft und die gemeinsamen Herausforderungen, die hier noch auf uns warten.“