Vorzeitige Verlängerung: SV Dessau 05 bindet seinen Cheftrainer Verbandsliga +++ Nullfünfer verlängern mit Dimitrios Mitsis um zwei Jahre

Cheftrainer Dimitrios Mitsis bleibt dem SV Dessau 05 über den kommenden Sommer hinaus erhalten. Der Übungsleiter hat exakt ein Jahr nach seinem Start im Stadion am Schillerpark seinen Vertrag vorzeitig um zwei weitere Jahre verlängert. Die erfolgreiche Geschichte, die Mitsis mit der Verbandsliga-Mannschaft der Nullfünfer bisher geschrieben hat, erhält damit eine Fortsetzung.

Mitsis setzt auf den eigenen Nachwuchs

Der Grieche hatte die Verbandsliga-Elf im Januar übernommen und konnte prompt das kurzfristig gesteckte Ziel, die Qualifikation zur Meisterrunde, erreichen. Da es in der Meisterrunde keine Absteiger gab, hatte der Verein frühzeitig Planungssicherheit für die aktuell laufende Spielzeit. Das nutzte auch Mitsis, um die aktuelle Mannschaft langfristig zu formen. So hat der im Mutterland des Fußballs ausgebildete Trainer mit Niklas Mieth, Yves Pratsch, Thaddeus Horvath, Tom Sparfeld, Max Hobohm und Mohammad Herro gleich sechs Akteuren aus dem eigenen Nachwuchs regelmäßig Spielzeit in der Verbandsliga-Elf gegeben. Zum FuPa-Profil:

