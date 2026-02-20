Vorzeichen klar: "Das ist das gefährliche daran"

Kapitän Meik Kühnel bleibt Weidens Konstante bei vielen personellen Veränderungen – Foto: Ayhan Gündüz

Die Rollen sind klar verteilt: Bergisch Gladbach, noch ohne Niederlage in dieser Saison, ist zu Gast bei Teutonia Weiden, die lediglich neun Punkte auf dem Konto haben. Dennoch beträgt der Abstand der Weidener zum rettenden Ufer nur fünf Punkte, weshalb die Mannschaft von Trainer Dönmez nun schleunigst ins Punkten kommen muss. Vielleicht ja schon mit einer Überraschung gegen den Tabellenführer?

Kevin Kruth, der Trainer des SV Bergisch Gladbach 09, hat allen Grund, mit der Hinrunde zufrieden zu sein. Eine beeindruckende Bilanz von zehn Siegen, fünf Unentschieden und keiner einzigen Niederlage lässt sich sehen. Daran möchte der Cheftrainer der Nullneuner anknüpfen. „Wir müssen unsere Stärken unbedingt auf den Platz kriegen. Dann wollen wir in Weiden erfolgreich sein und dort gut in die Rückrunde starten.“

Erfolgreich in die Rückrunde starten möchte auch Teutonia Weiden. Auch wenn es gegen den Tabellenführer eine Mammutaufgabe wird. Die Elf von Dönmez, die derzeit auf einem Abstiegsplatz steht, muss mindestens einen Platz gutmachen, um über dem Strich zu stehen. Dafür nahmen die Weidener einige personelle Veränderungen vor.

Für den ehemaligen sportlichen Leiter Keskin Kilic ist seit vier Spielen Cemil Temür als sportlicher Leiter im Amt. Mit Kilic verließen seine Söhne Haydar und Baran Kilic sowie die Brüder Berat und Bekir Gediktas den Verein. Demgegenüber stehen auch einige Neuzugänge. Ercüment Dönmez und Frank Kohl bilden seit den letzten beiden Hinrundenspielen bereits das neue Trainergespann. Außerdem verstärken Leroy Zeller, Rade Kostadinov und Nasrullah Dedemen das Team zur Rückrunde.

„Ein Gegner, der uns alles abverlangen wird“

Auch wenn das Spiel auf dem Papier eine eindeutige Angelegenheit zu sein scheint, ist Kevin Kruth gewarnt. „Weiden ist im Abstiegskampf. Der Start in die Rückrunde kann deswegen auch gefährlich sein, weil viele Teams darin einen Wendepunkt sehen. Deswegen müssen wir uns auf einen Gegner einstellen, der uns alles abverlangen wird.“

Kombiniert mit den personellen Veränderungen bei Teutonia Weiden macht das die Begegnung für die Bergisch Gladbacher ein Stück weit unberechenbar. Man darf also gespannt sein, ob sich die Trends aus der Hinserie bestätigen oder Weiden mit einem neuen Gesicht daherkommt.