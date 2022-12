Vorzeichen auf 15. Saisonsieg stehen gut für FC Gießen Teaser HL: +++ Der Fußball-Hessenligist spielte zuletzt gegen den SV Neuhof bärenstark. Kurz vor der Winterpause geht es zu Kellerkind TuS Dietkirchen, die vor allem gegen Topteams gut aussehen +++

Gießen. Dieses wieder "normalere" Fußball-Jahr lässt erahnen, wie ungewöhnlich das von der Corona-Pandemie geprägte 2021 gewesen ist: Damals absolvierte der FC Gießen zwischen Januar und Dezember schier unfassbare 50 Meisterschaftsspiele. 2022 bewegt sich das wieder im üblichen Rahmen: Wenn der Hessenligist an diesem Freitag (19.30 Uhr) den Kehraus vor der Winterpause beim TuS Dietkirchen bestreitet, wird das Punktspiel Nummer 38 sein. Was es für den FCG aber nicht weniger ereignisreich gemacht hat. Denn mit dem Abstieg aus der Regionalliga, der Zusammenstellung einer neuen Mannschaft im Sommer in kürzester Zeit und dem überragenden ersten Teil der Runde war jede Menge los.