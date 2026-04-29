Vorwurf rassistischer Äußerung – TIV Nettetal bricht Spiel ab

TIV Nettetal beendete am Sonntag nach einem vermeintlichen Vorfall das Spiel nicht. – Foto: Daniel Bender

Am Sonntag nahm die Kreisliga-B-Partie zwischen dem SSV Grefrath II und dem TIV Nettetal ein unrühmliches Ende. In der 87. Minute wurde die Begegnung beim Stand von 0:0 abgebrochen. Hintergrund ist der Vorwurf, ein Spieler des SSV Grefrath II habe eine rassistische Äußerung getätigt. Der Vorfall wird nun das Kreissportgericht beschäftigen.

Laut offiziellem Spielbericht, der der Redaktion vorliegt, verließ die Nettetaler Mannschaft in der 87. Minute geschlossen den Platz. Dort heißt es, das Team habe das Spielfeld wegen einer Äußerung eines Grefrather Spielers verlassen. Der Schiedsrichter gab zudem an, die mutmaßliche Aussage unter anderem aufgrund der Entfernung nicht wahrgenommen zu haben. Ein Video, das der Redaktion ebenfalls vorliegt, legt jedoch nahe, dass sich der Schiedsrichter in unmittelbarer Nähe des betreffenden Spielers befand.

Die Wertung der Partie ist auch für die Tabelle relevant. Der TIV Nettetal liegt aufgrund des noch nicht gewerteten Spiels derzeit nur auf Rang zwei – einen Punkt hinter SuS Schaag. Entsprechend geht es weiter um den Aufstieg in die Kreisliga A: Jeder Zähler zählt.

Bis zum Abbruch verlief die Begegnung ereignisarm. Bis zur 87. Minute gab es lediglich drei Gelbe Karten, weitere Vorfälle wurden nicht vermerkt.

Üble Beschimpfung der Vorwurf

Warum die Situation dann eskalierte, schildert Nettetals Trainer Deniz Metin aus seiner Sicht: „Wir sind als ,scheiß Volk‘ beschimpft worden. Das haben auch Zuschauer mitbekommen.“ Die Situation sei nach einem Zweikampf entstanden, der betreffende Spieler später ausgewechselt worden. „Ein Mitspieler hat später bestätigt, dass diese Aussage gefallen ist“, so Metin.

Die Mannschaft habe sich daraufhin entschieden, das Spielfeld zu verlassen. „Egal, was uns das kostet – wir lassen uns nicht so beleidigen. Bei uns spielen Menschen unterschiedlichster Herkunft. So etwas gehört nicht auf den Sportplatz“, erklärte Metin. Mit dem Gang vom Platz habe man auch eine mögliche Eskalation vermeiden wollen.

Der SSV Grefrath II sagt zu den Geschehnissen: „Wir haben den Vorfall zur Kenntnis genommen. Wir distanzieren uns klar von Rassismus und Gewalt in jeglicher Form und werden den Vorfall intern aufarbeiten.“

Damit liegt der Fall nun beim zuständigen Staffelleiter und dann beim Kreissportgericht für den Bereich Kempen-Krefeld. Neben möglichen Sanktionen steht vor allem die Wertung der Partie im Fokus.