Vorwurf des Betrugs – FC Maroc werden sieben Punkte abgezogen

Der Verein wehrt die Anschuldigungen ab

Der Beschluss geht auf einen Platzverweis eines Spielers des FC Maroc am 26. September im Spiel gegen Odenkirchen III zurück, der eine Sperre von vier Spielen nach sich zog. Allerdings soll der Spieler – so der Vorwurf – bereits während der Sperre wieder zum Einsatz gekommen sein, und zwar unter einem anderen Spielerpass. Der FC Maroc erklärt die Irritation damit, dass versehentlich dasselbe Spielerfoto für zwei Spielerpässe verwendet worden sei. „Da ist mir ein Fehler unterlaufen“, sagt Mustapha Achhoud, Vorsitzender des FC Maroc. Der gesperrte Spieler sei nicht zum Einsatz gekommen, betont er.