Vorwurf des Betrugs – FC Maroc werden sieben Punkte abgezogen

In der offiziellen Tabelle der Kreisliga B, Gruppe 2, sind dem FC Maroc Mönchengladbach bereits sieben Punkte aberkannt worden. Statt 29 Zählern weist der Verein nur noch 22 Punkte auf. Der Punktabzug geht auf eine Entscheidung vom 15. Dezember zurück. Als Grund nennt das Urteil: „Herstellung und Nutzung einer falschen Spielberechtigung in zwei Fällen“. Zudem setzte das Gericht eine Strafe von 500 Euro fest. Geldstrafe und Punktabzug sind eine Ermessensentscheidung des Kreissportgerichts.
Der Beschluss geht auf einen Platzverweis eines Spielers des FC Maroc am 26. September im Spiel gegen Odenkirchen III zurück, der eine Sperre von vier Spielen nach sich zog. Allerdings soll der Spieler – so der Vorwurf – bereits während der Sperre wieder zum Einsatz gekommen sein, und zwar unter einem anderen Spielerpass. Der FC Maroc erklärt die Irritation damit, dass versehentlich dasselbe Spielerfoto für zwei Spielerpässe verwendet worden sei. „Da ist mir ein Fehler unterlaufen“, sagt Mustapha Achhoud, Vorsitzender des FC Maroc. Der gesperrte Spieler sei nicht zum Einsatz gekommen, betont er.
Das Kreissportgericht kam nach Zeugenbefragungen zu einem anderen Urteil. Der FC Maroc bemängelt, dass eine Verschiebung des Verhandlungstages nicht möglich gewesen sei, obwohl aus der Vereinsführung an diesem Termin niemand habe anwesend sein können. „Wir sind fünf Leute im Verein, die versuchen, alles am Laufen zu halten. So hatten wir keine Chance, uns zu rechtfertigen“, sagt Achhoud. Der Verein legte in nächster Instanz Einspruch beim Bezirkssportgericht ein, der jedoch nicht zugelassen wurde. Der FC Maroc habe die Berufungsgebühr nicht gezahlt.
„Wir haben nicht gewusst, dass die Berufungsgebühr zusätzlich zur Strafe zu zahlen ist. Wir sind ein Amateurverein und kennen uns in diesen Sachen nicht aus“, sagt Achhoud. Inzwischen nimmt der Verein juristische Hilfe in Anspruch und hat zwei weitere Einsprüche beim Bezirkssportgericht eingereicht: zum einen gegen den Beschluss wegen „Herstellung und Nutzung einer falschen Spielberechtigung“, zum anderen gegen die Spielwertung der Partie gegen Hochneukirch, in der der gesperrte Spieler vermeintlich zum Einsatz gekommen sein soll.
Wie Hochneukirch gehen inzwischen auch andere Vereine gegen die Spielwertungen der Partien gegen den FC Maroc vor – darunter Teutonia Kleinenbroich und die Red Stars mit ihrer Reserve. Der FC Maroc hatte beide Partien gewonnen. Und in beiden Begegnungen soll der gesperrte Spieler ebenfalls zum Einsatz gekommen sein.
Das vermeintliche Problem für den FC Maroc: Sollte der gesperrte Spieler tatsächlich frühzeitig wieder gespielt und seine Sperre von vier Spielen nicht verbüßt haben, wäre die Sperre laut Regelwerk nicht abgeleistet. Folglich wären auch alle weiteren Einsätze des Spielers regelwidrig. Theoretisch könnten also weitere Verfahren folgen.
Der FC Maroc argumentiert, dass die Einspruchsfrist für die Vereine abgelaufen sei – nur Hochneukirch habe innerhalb der Frist beim Sportgericht gemeldet. Ob dem FC Maroc dennoch weiterer Ärger droht, entscheiden nun die Sportgerichte. Gegen den gesperrten Spieler ist zudem ein Verfahren eröffnet worden.