Vorwurf Affenlaute: Urteil nach Verhandlung in Wiesbaden gefällt

Das HFV-Sportgericht hat Vorfälle beim Kreisoberliga-Spiel SC Gräselberg gegen FV Delkenheim geahndet. – Foto: Thomas Rinke (Symbolfoto)

Wiesbaden. Spielabbruch in der ersten Hälfte beim Stand von 1:0 für die Gäste des FV Delkenheim aufgrund von Rassismus-Vorwürfen gegen Beteiligte aus dem Lager von Gastgeber SC Gräselberg - in Wiesbaden fand jetzt die mündliche Verhandlung zu Vorkommnissen bei der Partie im November 2025 statt. Die Sportrichter werteten das Spiel rückwirkend mit 3:0 für Gräselberg, belangten in den verschiedenen Punkten des Gesamturteils aber letztlich beide Clubs in einem komplexen und höchst unerfreulichen Fall. Wurde ein FVD-Spieler durch sogenannte „Affenlaute“ in seiner Menschenwürde aufs Schlimmste diskriminiert? Das war die Kernfrage. SCG-Verantwortliche weisen das vehement zurück.

Rückblende: In einer Szene mit dem dunkelhäutigen Delkenheimer Spieler Ziyavene Malungu an der Außenlinie sollen Akteure auf der Gräselberger Spielerbank und Zuschauer aus dem SCG-Lager in unmittelbarer Nähe den Ball im Aus gewähnt und protestiert haben. Gräselbergs Einwechselspieler Salim Bairi sah die Rote Karte. Es entbrannten lautstarke Diskussionen zwischen Malungu und den Gräselbergern. Es sollen auch Affenlaute zu hören gewesen sein, wie der Schiedsrichter sowie Delkenheimer Spieler und deren Spielertrainer Eric Pascal Bender behaupteten. Folge: Schiedsrichter Yassine Luariache (Fußballkreis Main-Taunus) brach die Partie beim Stand von 0:1, auch nach Bitte der Delkenheimer, mit den Worten „Abbruch wegen Rassismus“ ab.



