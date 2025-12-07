Vorweihnachtliche Rechenspiele – der KFC kämpft um positive Vorzeichen

Im Hauptberuf ist Julian Stöhr Lehrer für Deutsch und Sport an einem Berufskolleg. Dass er aber auch mit Zahlen umgehen kann, bewies der 35-Jährige am Freitag. „Wer rechnen kann, sieht, dass wir jetzt punktgleich wären“, sagte der Trainer des KFC Uerdingen in der Pressekonferenz vor dem nächsten Spiel seiner Mannschaft in der Oberliga am Sonntag zu Hause gegen den TSV Meerbusch (15 Uhr).

Damit meinte er natürlich die Tatsache, dass sein Team vor der Partie des 16. Spieltags mit dem aktuellen Spitzenreiter Ratingen 04/19 auf gleicher Höhe stünde – wenn denn nur aus den beiden jüngsten Partien in Kleve (0:1) und eben gegen Ratingen (2:2) zwei Siege herausgesprungen wären. So sind es für den Dritten des Tableaus derzeit allerdings sechs Punkte Rückstand auf die Tabellenspitze – und eben nur fünf Zähler Vorsprung auf den Tabellenzwölften. Entsprechend sollte der KFC am Sonntag zur Abwechslung mal wieder einen Sieg einfahren, wenn er im Rennen um die Tabellenspitze vorerst nicht komplett zurückfallen möchte.

Das weiß auch Stöhr, dem die Ereignisse des Dienstagabends aber immer noch schwer im Magen lagen. „Wir spielen uns viele gute Szenen heraus, kommen immer wieder in hervorragende Abschlusspositionen, aber nutzen einfach unsere Chancen nicht. Das frustriert, auch die Mannschaft.“ Natürlich werde im Training intensiv daran gearbeitet, vor dem Tor effektiver zu werden. Nur: „Im Spiel ist der Gegnerdruck noch einmal viel höher, daher lässt sich das nicht 1:1 übertragen.“

So in etwa drückte es auch Uerdingens bester Torschütze Alexander Lipinski nach der Partie gegen Ratingen aus. „Es war eine Reaktion, es war eine gute Mannschaftsleistung. Das Einzige, was wir uns vorwerfen müssen, ist die Chancenverwertung. Wir hätten heute gut und gerne zwei, drei Tore mehr machen können“, sagte der Publikumsliebling.

Meerbusch mit ähnlichen Problemen

Das galt auch für Mohamed Benslaiman Benktib. Der Stürmer hatte mit einer kaltschnäuzigen Direktabnahme zwar die frühe Führung für den KFC erzielt, im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit aber auch zu eigensinnig agiert, als er bei einer Großchance seinen freien Mitspieler Noel Etienne Reck übersah und es stattdessen auf eigene Faust versuchte. Dennoch hat sich der 24-Jährige in den vergangenen Wochen zu einer echten Alternative in der KFC-Offensive entwickelt. Das hat auch Stöhr registiert. „Wir hatten am Anfang gar nicht gedacht, dass er eine so gute Rolle spielen könnte. Aber er ist sehr kritikfähig, lernwillig und hat sich super entwickelt.“

Am Sonntag steht für Benktib nun das zweite Aufeinandertreffen mit einem seiner Ex-Klubs innerhalb von fünf Tagen auf dem Programm. Der Ex-Ratinger lief in der vergangenen Saison noch im Meerbuscher Trikot auf – und möchte gegen seine alten Kameraden seine gute Form bestätigen. Was auch dem KFC helfen würde, sich mit einem eigenen Erfolg etwas vom dicht gedrängten Liga-Mittelfeld abzusetzen. Andersherum droht in der Konsequenz aber gleichzeitig, dass man vor Weihnachten noch zurückfällt. So liegen die Meerbuscher als derzeitiger Elfter nur vier Punkte hinter dem KFC, mussten im Lokalderby gegen den Ortsrivalen FC Büderich aber zuletzt eine herbe 3:5-Niederlage hinnehmen.

Derweil treibt den TSV aktuell aber genau dieselbe Problematik um wie den KFC Uerdingen: die Konsequenz vor des Gegners Tor. So stellen die Meerbuscher mit 18 erzielten Treffern aktuell die zweitschlechteste Offensive der Liga. Aber wer rechnen kann, weiß auch: Wenn der TSV sein Torekonto am Sonntag auf 19 hochschraubt und der KFC bei seinen derzeitigen 25 Treffern bleibt, gehen drei Punkte nach Meerbusch.

Und das wäre dann eine Gleichung, die die Vorzeichen bei den Uerdingern langsam aber sicher ins Negative umkehren lassen würde.