Vorwärts/Wacker sagt ab: Bitez gibt Oberliga-Traum nicht auf

Mit 36 Treffern hat Bitez seine persönliche Bestmarke deutlich übertroffen. Zuvor lag diese bei 27 Toren. Der Stürmer erklärt seinen Lauf vor allem mit Einstellung, Ehrgeiz und einer großen Lust am Toreschießen. „Nach 36 Toren ist klar: Es ist meine beste Saison“, sagt Bitez. „Ich bin immer hungrig, Tore zu machen. Ich liebe es und möchte in jedem Spiel treffen.“ Er habe sich sehr motiviert, um viele Treffer zu erzielen, und nie aufgehört, weiterzumachen. „Ich habe immer gekämpft und weiter meine Tore gemacht.“

Eigentlich sollte nun der Schritt in die Oberliga folgen. Vorwärts/Wacker Billstedt schien eine mögliche Station zu sein, doch daraus wird nichts. Der Klub sagte dem Torjäger ab. Für Bitez ist das enttäuschend, aber kein Grund, seinen Plan zu ändern. „Ich habe mir gesagt, dass ich ab Sommer in die Oberliga wechseln und dort weiter versuchen möchte, meine Tore zu erzielen“, sagt er. „Leider haben sie mir abgesagt, aber ich werde nicht aufgeben, einen anderen Verein zu finden und dort zu spielen.“

Diese Haltung zeigte sich über die gesamte Saison. Auch wenn der Rahlstedter SC nicht ganz oben in der Tabelle landete, war Bitez vor dem Tor eine Konstante. 36 Treffer in einer Landesliga-Saison sind eine Marke, die zwangsläufig Aufmerksamkeit erzeugt.

Der 33-Jährige sieht seine Aufgabe in der Landesliga als erfüllt an. „Ich glaube, in der Landesliga habe ich alles getan, alles gegeben und viele Tore gemacht. Ab jetzt muss und möchte ich mich in der Oberliga beweisen, dass ich da auch eine gute Leistung bringen werde.“

Bitez sucht die Chance

Für einen Oberligisten wäre Bitez ein ungewöhnliches, aber reizvolles Profil. Er ist kein junger Perspektivspieler mehr, dafür aber ein Angreifer, der weiß, wie man regelmäßig trifft. Seine Bilanz in der Landesliga ist stark, seine Erfahrung groß, sein Ehrgeiz nach eigener Aussage ungebrochen.

Auf die Frage, worauf sich ein Verein freuen dürfe, wenn er ihn verpflichtet, spricht Bitez nicht zuerst über Tore, sondern über seine Persönlichkeit. „Ich bin ein sehr netter Mensch, loyal, immer sehr positiv und schaue immer nur nach vorne“, sagt er. Mehr wolle er gar nicht zu sehr über sich selbst erzählen: „Dann lasse ich lieber die Leute mich kennenlernen, genau so, wie ich als Mensch bin.“

Ein Torjäger auf dem Markt

Damit ist eine der spannendsten Personalien des Sommers in der Hamburger Landesliga offen. Ein Stürmer, der gerade 36 Tore erzielt hat, sucht den Sprung in die Oberliga. Der erste Anlauf ist geplatzt, doch Bitez will weiter. Für ihn geht es nicht nur um einen Vereinswechsel, sondern um den Beweis, dass seine Tore auch eine Liga höher Bestand haben können.

Der Ball liegt nun bei den Oberligisten. Bitez hat in der Landesliga geliefert, seine Torquote spricht für sich. Jetzt wartet der Torschützenkönig auf die Gelegenheit, seinen nächsten Schritt doch noch zu machen.