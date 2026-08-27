Vorwärts/Wacker gefordert, Süderelbe empfängt Paloma

Spannung in der Oberliga. – Foto: IMAGO / Hanno Bode

Der 5. Spieltag der Oberliga Hamburg bringt mehrere reizvolle Richtungsduelle: TBS Pinneberg will gegen den Niendorfer TSV seinen starken Start bestätigen, TuS Dassendorf geht gegen den punktlosen Aufsteiger FC Eintracht Norderstedt II als klarer Favorit ins Rennen. Spannung versprechen auch FC Süderelbe gegen USC Paloma, SC Victoria gegen HT 16 und das Spiel von Altona 93 bei Concordia Hamburg. Für den HEBC steht Freitag gegen Vorwärts/Wacker das Duell vor dem BVB-Schlager an.

TBS gegen Niendorf als Topspiel

Das Spitzenspiel steigt am Sonntag in Pinneberg. TBS Pinneberg steht als Aufsteiger nach vier Spielen noch ungeschlagen da und hat bereits zehn Punkte gesammelt. Nach dem 2:2 beim USC Paloma wartet nun mit dem Niendorfer TSV der nächste Prüfstein. Niendorf war stark gestartet, kassierte zuletzt aber beim 0:6 gegen SC Victoria einen heftigen Rückschlag. Für TBS geht es darum, die eigene Rolle in der Spitzengruppe weiter zu festigen. Niendorf braucht nach zwei sieglosen Spielen wieder ein Ergebnis, um oben nicht abzureißen.

Dassendorf hat auf dem Papier die klarste Aufgabe des Spieltags. Die TuS Dassendorf empfängt FC Eintracht Norderstedt II. Der Tabellenführer steht bei 10 Punkten und 14:2 Toren, der Aufsteiger wartet nach vier Niederlagen und 5:15 Toren noch auf den ersten Punkt. Alles andere als ein Heimsieg wäre eine Überraschung.

Süderelbe und Paloma wollen oben bleiben

Ein besonders interessantes Duell steigt am Kiesbarg. FC Süderelbe kommt nach zwei Siegen in Serie und dem klaren 4:0 bei FK Nikola Tesla mit viel Rückenwind. Paloma steht ebenfalls bei sieben Punkten und hat offensiv bereits elf Treffer erzielt. Beide Teams können mit einem Sieg den Anschluss an die oberen Plätze halten.

Auch SC Victoria und HT 16 gehen mit Selbstvertrauen in ihr direktes Duell. Vicky antwortete auf das 1:5 gegen Paloma mit einem spektakulären 6:0 in Niendorf. HT 16 hat nach zwei Auftaktniederlagen zweimal gewonnen, zuletzt 5:1 im Derby gegen SC Vorwärts/Wacker Billstedt. Das Spiel verspricht Tempo und Tore.

Druck auf Altona, Teutonia und Harksheide

Altona 93 hat mit dem 6:1 gegen FC Teutonia 05 Ottensen die passende Antwort auf das 0:6 in Dassendorf gegeben. Beim Aufsteiger Concordia soll nun der nächste Schritt folgen. Concordia Hamburg holte in Buchholz den ersten Punkt, wartet aber weiter auf den ersten Sieg.

Teutonia wiederum steht nach dem Derby-Debakel bei nur drei Punkten und empfängt TuRa Harksheide. Für beide ist es ein frühes Druckduell: Harksheide hat erst einen Punkt, Teutonia muss nach zwei deutlichen Niederlagen reagieren. Außerdem trifft der ETSV Hamburg nach dem 2:3 gegen HEBC Hamburg auf TSV Buchholz 08, während HEBC gegen Vorwärts/Wacker nachlegen will. Tesla muss bei Sasel zeigen, dass die klare Niederlage gegen Süderelbe kein längerer Knick wird.