Vorwärts/Wacker fliegt raus, viele hohe Ergebnisse am Samstag

So lief der Samstag im Pokal. – Foto: IMAGO / Niklas Heiden

Der Samstag in der 1. Runde des LOTTO-Pokals Hamburg hatte vor allem eine große Schlagzeile: SC Vorwärts/Wacker Billstedt ist raus. Der Oberligist verlor beim SC Vier- und Marschlande deutlich mit 0:3 und sorgte damit für die mit Abstand größte Überraschung des Tages.

Das 3:0 des SC Vier- und Marschlande gegen Vorwärts/Wacker war das Ergebnis, das aus dem Samstag herausragte. In einer Pokalrunde, in der viele Favoriten keine Probleme hatten, fällt ein so klares Aus eines Oberligisten besonders ins Gewicht.

Während viele Favoriten ihre Aufgaben souverän lösten und es gleich mehrere Kantersiege gab, musste Vorwärts/Wacker früh die Segel streichen. Nach dem durchwachsenen Start in die neue Oberliga Hamburg ist das Pokal-Aus der nächste Rückschlag für die Billstedter.

Andere höherklassige Teams erledigten ihre Aufgaben deutlich. HT 16 gewann beim FC Guinea-Bissau mit 9:0 und ließ früh keine Zweifel aufkommen. TSV Buchholz 08 setzte sich beim SC Sternschanze mit 5:0 durch und bestätigte damit seinen guten Eindruck aus den ersten Pflichtspielen.

Für den SCVM ist es ein Pokalabend, der hängen bleibt. Ein klarer Sieg, ein namhafter Gegner, Runde zwei erreicht - mehr kann man sich in einer frühen Runde kaum wünschen. Für Vorwärts/Wacker dagegen ist es ein bitterer Abend, weil der Pokal früh beendet ist und die Mannschaft den nächsten Dämpfer hinnehmen muss.

Auch FC Teutonia 05 Ottensen zog sicher in die nächste Runde ein. Beim Buxtehuder SV gewann Teutonia mit 5:1. HSV Barmbek-Uhlenhorst siegte beim Glashütter SV ebenfalls klar mit 9:0.

Noch deutlicher wurde es in zwei anderen Partien: SV K. S. Polonia Hamburg gewann beim FC Hamburg mit 14:0, SV Groß Borstel setzte sich bei SV DJK Hamburg sogar mit 16:1 durch.

Weitere enge und klare Entscheidungen

Neben dem großen Billstedt-Aus gab es auch mehrere engere Pokalduelle. FC Gregs gewann beim SV Barmbek mit 4:3. SV Grün-Weiß Harburg setzte sich gegen Klub Kosova mit 2:1 durch, SV Alter Teichweg bezwang den Hummelsbütteler SV mit 2:0.

Holsatia Elmshorn im EMTV gewann gegen SV Lieth mit 4:2, FC Viktoria Harburg setzte sich gegen FSV Harburg-Rönneburg mit 4:1 durch.

Damit bleibt vom Samstag vor allem ein Bild: Viele Favoriten wurden ihrer Rolle gerecht, einige Teams machten es sehr deutlich - aber SC Vier- und Marschlande setzte mit dem 3:0 gegen Vorwärts/Wacker die dickste Pokalmarke des Tages.

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So lief der Freitagabend im Lotto-Pokal Hamburg

Der Freitagabend in der 1. Runde des LOTTO-Pokals Hamburg verlief weitgehend nach Plan. Die ganz großen Sensationen blieben aus, viele Favoriten erledigten ihre Aufgaben souverän. Dennoch hatte der Abend seine Geschichten: Altona 93 gewann das Oberliga-Duell bei HEBC Hamburg mit 3:1 und warf damit den Titelverteidiger aus dem Wettbewerb. TSV Glinde scheiterte als Bezirksligist deutlich beim klassentieferen SV Billstedt-Horn. Und SV Bergstedt lieferte beim 7:6 gegen FC Winterhude Hamburg das Ergebnis des Abends.

Für die Oberligisten war es insgesamt ein stabiler Pokalstart. Die TuS Dassendorf gewann beim FSV Geesthacht mit 4:1, TuRa Harksheide setzte sich bei SC Alstertal/Langenhorn mit 5:1 durch, TBS Pinneberg siegte bei TuS Osdorf mit 3:0. Auch SC Victoria ließ beim 4:0 gegen VfL 93 Hamburg nichts anbrennen.

Altona tankt Selbstvertrauen, HEBC ist raus

Das prominenteste Spiel des Abends stieg bei HEBC. Der amtierende Pokalsieger, der am 1. September im DFB-Pokal im Volksparkstadion auf Borussia Dortmund trifft, ist im Hamburger Wettbewerb bereits ausgeschieden. Altona 93 gewann auswärts mit 3:1 und holte sich damit wichtiges Selbstvertrauen.

Für HEBC ist das Pokal-Aus sportlich ein Dämpfer, auch wenn der große BVB-Abend natürlich weiter über allem steht. Für Altona dagegen kommt der Erfolg zur richtigen Zeit. Nach dem durchwachsenen Oberliga-Start ist ein Sieg beim Titelverteidiger ein Signal, dass die Mannschaft im Pokalmodus liefern kann.

ETSV, Concordia und Feine Ukraine mit Kantersiegen

Mehrere Favoriten wurden ihrer Rolle deutlich gerecht. ETSV Hamburg gewann bei Hamm United FC mit 8:1 und setzte damit ein klares Zeichen. Concordia Hamburg löste die Aufgabe beim Escheburger SV mit 7:0 ebenfalls sehr souverän. Auch SportClub Feine Ukraine zog mit einem 7:0 bei TSG Bergedorf klar in die nächste Runde ein.

Torreiche Siege gab es auch für SC Hansa 11, der SV Este 06/70 mit 12:1 bezwang, und für FC Bergedorf 85, der beim SC Hamm 6:2 gewann. SC Poppenbüttel besiegte den Lemsahler SV mit 6:1, Meiendorfer SV setzte sich beim SC Sperber mit 5:2 durch.

Glinde stolpert, Bergstedt gewinnt wildes 7:6

Eine der auffälligsten Überraschungen war das Aus von TSV Glinde. Der Bezirksligist verlor beim klassentieferen SV Billstedt-Horn deutlich mit 0:4. In einem Pokalabend ohne ganz große Sensationen war das einer der klarsten Ausreißer gegen die Papierform.

Das wildeste Ergebnis lieferte Bergstedt. Beim 7:6 gegen Winterhude fielen 13 Treffer in der regulären Spielzeit. Es war kein Elfmeterschießen, sondern ein Pokalspiel, das offenbar komplett offen geführt wurde. Genau solche Partien machen die frühe Pokalrunde aus: viele Tore, wenig Kontrolle, maximaler Unterhaltungswert.

Ebenfalls knapp weiter kamen Rahlstedter SC beim 3:2 gegen Lauenburger SV, TSV Reinbek beim 2:1 gegen HafenCity FC, VfL Lohbrügge beim 2:1 gegen SV Nettelnburg/Allermöhe und HFC Falke beim 2:1 bei Nordlichter im NSV.

Paloma kommt kampflos weiter

USC Paloma steht ebenfalls in der nächsten Runde. Das Spiel bei SV Friedrichsgabe wurde mit 2:0 für Paloma gewertet, weil der Gegner nicht antrat. Sportlich musste der Oberligist damit nicht eingreifen, kann aber die nächste Runde einplanen.

Weiter sind außerdem Oststeinbeker SV nach einem 5:4 bei BFSV Atlantik 97, SV Grün-Weiss Eimsbüttel nach dem 2:0 beim Hoisbütteler SV, Hetlinger MTV nach dem 2:0 beim SC Ellerau, SC Condor Hamburg nach dem 3:1 bei Eintracht Lokstedt, Gencler Birligi Elmshorn nach dem 2:1 beim Rissener SV und SC Nienstedten nach dem 3:0 gegen TuS Germania Schnelsen.

Der Freitagabend hat damit vor allem eines gezeigt: Die Favoriten sind früh wach. Die große Pokal-Erdbebenrunde blieb aus. Aber mit Altonas Sieg bei HEBC, Glindes Aus in Billstedt-Horn und dem 7:6 von Bergstedt gab es genug Geschichten für einen Abend, an dem der Pokal trotzdem wieder seine eigene Sprache gesprochen hat.

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