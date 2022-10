Vorwärts Spoho mit starker Teamleistung - 5:5 gegen den VfL Bochum Nach einem sehenswerten und torreichen Fußballspiel trennen sich die 1. Frauen von Vorwärts Spoho und der VFL Bochum mit 5:5.

Die Kölnerinnen hatten sich viel vorgenommen, um die Niederlage der letzten Woche wieder gut zu machen. Dies sah man Vorwärts Spoho auch an, sie agierten von Beginn an mit hoher Konzentration und konnten damit die pressenden Bochumerinnen vom eigenen Tor weghalten. Somit waren es auch die Kölnerinnen, die sich die erste sehenswerte Torchance der Partei erkämpfen konnte. In der 28. Minute war es dann so weit, nachdem sich Spoho aus der eigenen Hälfte befreien konnte, endete der der daraus folgende Konter mit einer Ecke. Nach Hereingabe von Meike Wassermann, landete der Ball bei Amelie Casters, die in ins Netz der Bochumer einnickte Doch es dauerte nicht lange, da nutzten die Bochumerinnen einen Freistoß aus dem Halbfeld, um den Ausgleich per Kopf zu erzielen (31. Minute). Die Spielerinnen von Vorwärts Spoho zeigten sich leicht geschockt, dies wussten der VfL zu nutzen und erzielte die Führung (37.) und damit auch den Halbzeitstand.

Nach der Halbzeitpause erwischten die Bochumerinnen einen guten Start und konnten über ihre Außenspieler ihre Führung ausbauen (51.). Doch die Elf um Coach Walter ließ sich durch diesen weiteren Gegentreffer diesmal nicht aus der Ruhe bringen und arbeiteten sich mit Kampfgeist und Raffinesse vor das Tor der Bochumer. So war es wieder eine Ecke, die die Spoho durch Antje Blumigen zu nutzen wussten und somit den Anschlusstreffer zum 2:3 (52.) erzielen konnte. Doch damit nicht genug! Die Domstädterinnen liefen zur Form auf und ließen den Ball gekonnt durch die eigenen Reihen laufen. In der 60. Minute setzte sich Ina Reichmann auf der linken Seite durch, sie scheiterte jedoch an der Torhüterin, die den Ball in die Mitte abfälschte. Die mitgelaufene Antje Blumhagen erwischte den Abpraller und erzielte den Führungstreffer für die Kölnerinnen. Auch damit waren die Spohos noch nicht zufrieden und drückten die Bochumer in deren Hälfte. Durch starke Ballkombinationen tauchte die zur Halbzeit eingewechselte Jennifer Schlee frei vor der Torhüterin aus Bochum auf und nutzte ihre Chance gekonnt (63.). Wieder dauerte es nicht lange, da nutze Meike Wassermann nach starkem Dribbling ihre Übersicht und schoss den Ball durch einen Fernschuss über die weit draußen stehende Torhüterin zu der verdienten 5:3 Führung. Insgesamt zeigten die Spoho-Mädels eine ansprechende Leistung, doch die Bochumerinnen wollten sich mit der Niederlage nicht zufriedengeben und erzielten in der 72. den Anschlusstreffer. Die Kölnerinnen schafften es leider nicht die drückenden Bochumer vom eigenen Tor wegzuhalten und mussten den in der 78. Minute erzielten Ausgleich hinnehmen.