Vorwärts Spoho holt Remis im Kölner Stadtderby

Das Derby zwischen Fortuna Köln und Vorwärts Spoho 98 in der Regionalliga West begann um 13 Uhr mit hohem Tempo und vielen Sprints in beide Richtungen. Fortuna Köln erwischte den besseren Start, hatte mehr Ballbesitz und die klareren Chancen. In der 30. Minute traf Hanna Lahr zur verdienten 1:0-Führung.



Spoho ließ sich jedoch nicht beeindrucken und kam noch vor der Pause zurück ins Spiel: Nach einer starken Ecke von Gianna Rackow konnte die Fortuna-Torhüterin zunächst einen Kopfball von Leonie Prößl abwehren, doch Ann-Kathrin Vinken setzte sich zielstrebig durch und schoss das nun verdiente 1:1.



In der zweiten Hälfte wirkte Spoho zunächst präsenter, trotzdem ging Fortuna erneut in Führung – Svenja Streller erzielte das 2:1. Das Spiel nun offener und mit einigen Chanceb auf beiden Seiten.

Als alles nach einem Heimsieg aussah, gelang Sarah Jabbes in der 90. Minute der späte Ausgleich.



Das umkämpfte und zweikampfbetonte Derby endete 2:2 – ein Resultat, das den Spielverlauf insgesamt gut widerspiegelt.



Am nächsten Sonntag freut sich die Mannschaft den Absteiger aus der 2. Frauen Bundesliga FSV Gütersloh am Nordfeld zu empfangen.

Gruber - Jabbes, Lorbach, Vinken, Sabbatino - Dohmann, Schanze (23. Kremer (78. Hoppe)), Schlee - Rackow, Prößl (72. Homann), Behrends