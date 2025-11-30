Bezirksliga Weser-Ems 3: Erste Ergebnisse des 18. Spieltages treffen ein
Nach und nach erreichen uns die Meldungen zum 18. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems 3. Während einige Partien regulär ausgetragen werden konnten, mussten andere Begegnungen aufgrund der anhaltend nassen Plätze kurzfristig abgesagt werden. Die Vereine reagieren damit wie gewohnt verantwortungsvoll auf die schwierigen Platzverhältnisse.
Vorwärts rückwärts und dann Vollgas
Ein Spiel wie eine defekte Achterbahn - erst ratternd bergab, dann ohne Bremse nach oben.
Vorwärts Nordhorn II brauchte eine ganze Halbzeit, um überhaupt im eigenen Stadion aufzutauchen. Emslage dagegen startete, als hätten sie einen doppelten Espresso intus: Nach drei Minuten netzte Maximilian Benke zum 0:1 ein, ehe Jan Lakeberg nach 17 Minuten das 0:2 nachlegte. Nordhorn wirkte zu diesem Zeitpunkt ungefähr so stabil wie ein kaputter Klappstuhl.
Doch nach der Pause drehte sich das Spiel wie ein Windrad bei Sturmwarnung. Erst verkürzte Nils Hüseman (57.), dann glich Luca Rakers (65.) aus, sein 15. Saisontor, Marke „Abteilung Effizienz“.
Als Emslages Ben Lammers kurz darauf mit Rot vom Platz musste, roch Nordhorn Lunte. Robin Sandner machte in der 70. Minute den Comeback-Sieg perfekt.
Die Schlussphase glich dann eher einer Gelb-Rot-Lotterie: Erst musste Nordhorns Dümmer runter (90.), dann Emslages Benke hinterher (90+4). 80 Zuschauer sahen ein Spiel, das alles hatte, außer Logik.
Geleitet wurde das Ganze von Schiedsrichter Yannik Koops und seinen Assistenten Busmann und Hanenkamp, die an diesem Nachmittag definitiv nicht unterbeschäftigt waren.
Spielausfall: Leider lassen die derzeitiqen Bedingungen im Dinkelstadion keinen fairen Spielbetrieb zu. Wir sehen uns auf den Weihnachtsmärkten im Umkreis oder bei den Hallenturnieren wieder!
Das für Sonntag angesetzte Heimspiel der 1. Mannschaft des ASV Altenlingen gegen Weiße Elf Nordhorn wurde witterungsbedingt abgesagt.
Aufgrund der Regenfälle der Vortage sind die Rasenplätze am Wallkamp weiterhin nicht bespielbar. Damit endet für die Erste Mannschaft die Heimspielsaison und sie geht in die Winterpause.
Der 18. Spieltag steht vor der Tür, mitten im Wetterchaos, das den Tabellenstand ordentlich durcheinandergewirbelt hat. Mehrere Nachholspiele hängen in der Luft, und auch an diesem Wochenende ist nicht sicher, ob wirklich alle Partien angepfiffen werden. Doch eins ist klar: Es ist der letzte gemeinsame Tanz 2025 und alle Teams hoffen, unverletzt ins neue Jahr zu rutschen.
Und jetzt: die heißesten Duelle des Wochenendes!
Im Hinspiel gab’s ein krachendes 5:0 für Vorwärts und auch jetzt deutet vieles auf ein ähnliches Kräfteverhältnis hin. Emslage steckt als Tabellenletzter tief im Abstiegssumpf, muss aber alles reinwerfen, um vor der Winterpause vielleicht doch noch einen Lucky Punch zu landen.
Tipp: 3:2 für Vorwärts, aber nur, wenn Emslage sich nicht wieder überrollen lässt.
Das Duell der Überraschungs-Teams! Emsbüren spielt als Aufsteiger eine bockstarke Saison (Platz 8), Schwefingen rangiert einen Platz davor, allerdings mit zwei Spielen weniger. Doch die Leichtigkeit, die Schwefingen zu Saisonbeginn so stark machte, scheint etwas verloren gegangen zu sein.
Emsbüren will die 1:2-Hinspielpleite „legalisieren“ - Schwefingen dagegen endlich wieder glänzen.
Tipp: Ein zähes 1:1 - Kampf statt Zauberfußball.
Neuenhaus hat trotz Krisensituation den Vertrag mit Trainer Wolf verlängert, ein starkes Zeichen des Vertrauens. Doch nun kommt der Tabellenführer! Das 1:7 aus dem Hinspiel sitzt noch tief, vor allem weil Borussia nach der Pause komplett eingebrochen war.
Machen sie es diesmal besser? Vermutlich. Reicht es für Punkte? Eher nicht.
Tipp, falls gespielt wird: Lohne siegt 4:1 und geht als Spitzenreiter ins Jahr 2026.
Das Hinspiel? Ein brutales 1:5 aus Laxtener Sicht. Doch zuhause spielt Olympia mutiger, kompakter und ist trotz Umbruch schwer zu knacken. Langen hingegen will oben dranbleiben und bringt die Qualität mit, um über 90 Minuten die Kontrolle zu behalten.
Ein neuer Kantersieg? Eher nicht.
Tipp: Langen setzt sich trotzdem durch - 3:1.
Veldhausen im Lauf! Trotz der Ankündigung des Trainers, zum Saisonende aufzuhören, spielt das Team wie entfesselt. Bentheim hat wiederum langfristig mit dem Trainerteam verlängert, doch allein das bringt am Sonntag keine Punkte.
Das Hinspiel war ein Torfestival, diesmal dürfte es taktischer werden.
Tipp: 2:2 - ein Derby, das Spaß macht!
6:0! So heftig war die Hinspielklatsche für Salzbergen. Und auch wenn der Verein gerade mit dem Trainerteam verlängert hat, wird es in Freren wieder richtig unangenehm. Die SG tritt zuhause mit breiter Brust auf und will ihre Serie unbedingt ausbauen.
Tipp: Freren gewinnt erneut - 3:1.
Das Hinspiel war ein Thriller, wie man ihn in der Bezirksliga selten sieht! Ein Torfestival mit Last-Minute-Elfer zum 3:3 - pure Dramatik!
Nun trifft Tabellenzweiter Altenlingen auf die Weiße Elf, die als Vierter weiter oben anklopfen will. Beide Teams können Spektakel, aber auch kontrollierten Fußball.
Wieder ein Wahnsinnsspiel? Möglich!
Tipp: Altenlingen mit knappem Heimsieg: 2:1.
Ein Duell deluxe! Werlte braucht Punkte, um den Abstiegsplätzen zu entkommen. Spelle-Venhaus II hingegen möchte den freien Fall stoppen und endlich wieder Stabilität zurückgewinnen. Das Hinspiel ging klar an Spelle, aber diesmal riecht alles nach Nervenschlacht.
Tipp: 1:1 - kein Gewinner, aber viel Drama.
FAZIT: Der große Showdown vor der Winterpause!
Ob alle Spiele stattfinden, entscheidet am Ende das Wetter. Doch wenn angepfiffen wird, dürfen sich Fans auf Spannung, Emotionen und reichlich Bezirksliga-Feuer freuen. Der letzte Tanz des Jahres, möge er verletzungsfrei bleiben!
